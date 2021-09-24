新冠肺炎．最新｜3家公立醫院將設接種站　為覆診長者即場打疫苗

衞生防護中心昨日（23日）公佈兩宗輸入個案，患者分別由肯尼亞及巴基斯坦、肯尼亞抵港，均已接種兩劑科興疫苗。一名47歲香港航空貨機機組人員，於澳洲當地取樣經化驗後證實確診，由於他在9月份多次往返香港及澳洲，其東涌映灣園悅濤軒3期11座住所被納入強制檢測公告，有關人士須在本月25日或之前接受檢測。



港府力推長者新冠疫苗接種率，將於三家醫院為覆診長者即場打針，選址為瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院。政府新冠疫苗外展隊將於今（23日）起至星期六（25日），每日上午10時至下午6時於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗，年滿60歲的葵青長者到場接種後可獲200元超市禮券。



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