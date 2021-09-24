室內多用途球場不足　教練：通宵排隊訂場　有時要家長學生一齊排

民政事務局研究顯示，按統計處的2026 年人口推算，室內標準多用途球場、足球場/欖球場，以及田徑運動場需求殷切，政府供應的場地將出現短缺。



大埔海陽羽毛球會總教練鄧端陽今日（24日）出席電台節目時表示，現時康文署的體育設施場地不足，加上要與其他體育項目的團體競爭，為確保有場地訓練，他們要2個月前團體預訂，更要通宵排隊訂購場地，預料本港不止欠缺49個室內標準多用途球場。



民政局顧問研究按統計處的2026 年人口推算，發現室內標準多用途球場、足球場/欖球場，以及田徑運動場需求殷切，政府供應的場地出現短缺。（資料圖片/高仲明攝）

根據研究，按統計處2026年人口推算，料本港欠缺49個室內標準多用途球場，鄧端陽認為，數字或比實際更多。他說，現時康文署的體育設施場地不足，為確保有場地訓練，他們要2個月前團體預訂，更要通宵排隊訂購場地，有時候甚至要家長、學生一同排隊。

他表示，雖然團體預訂或相對容易訂場，但康文署的室內多用途球場可同時用作羽毛球場、籃球場等，由於要與其他體育項目的團體競爭，故最終要抽籤決定，「排珠、籃球、跳繩、踢毽，甚至好多新興運動，例如健球、匹克球，都同樣爭一個體育館。」

鄧端陽又指，由於場地供應緊張，除了康文署場地外，他們亦會到私人體育會訂場，但收費貴10%，場地設施亦較康文署差。他說，現時數個屋邨要共用一個體育館，希望每個屋邨可設立一個體育館。