新界東北發展｜粉嶺馬屎埔收地　村民稱果園曾現樹蛙影踪促先調查

受政府新界東北發展計劃影響，當局於粉嶺馬屎埔村陸續開始收地。該村村民關先生經營的果園今日（24日）被圍封，他稱，近期曾於果園內發現樹蛙影踪，懷疑為瀕危物種盧文氏樹蛙，要求政府煞停收地，先派員到場視察。

今日到場的地政總署職員表示，已要求漁護署到場視察，工程顧問公司亦答應，會在收場後安排保安到場，以免有人入內破壞財物，要求果園園主今日內，搬走果樹及個人財物。



關先生昨日拍下果園內的樹蛙，但未知為甚麼品種。（受訪者提供）

關先生說，昨日仍在馬屎埔果園內，看到樹蛙出沒，而過去兩三周都有樹蛙曾經出現，估計是旁邊地盤擴展，令樹蛙走入其果園生活，認為果園搬遷計劃應立即暫停，「我停咗唔搬，為咗小樹蛙。」他說，怕搬果樹工程會影響樹蛙棲息地，亦懷疑出沒的是盧文氏小樹蛙，要求地政總署先保育樹蛙，再繼續收地行動。

地政總署人員到場後，表示漁護署初步調查後，未有在現場發現盧文氏樹蛙，但承諾會再安排漁護署人員到場視察。

關先生憂慮，過去有不少住戶居所被政府收場後，會有人進內盜竊。交場後，擔心樹蛙生態或會遭破壞，要求當局確保漁護署進內視察前無人闖入。至於負責項目的工程顧問公司艾奕康（AECOM）代表，其後亦承諾會派保安到場。

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政府人員要求關先生即日內把所有財物移走，交場後亦不能再入內。但關先生表示，即日難以全部果樹清走，要求再給予兩日時間，期望可以把樹盡量搬走，保留生態。雙方磋商兩個多小時無果，政府人員暫時離去。