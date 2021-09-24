時昌迷你倉大火死因｜火場內以消防喉辨方向　或導致撤退更費時

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（24日）續。助理消防區長黎健武繼續作供，他認為當日火場並不適合使用引端繩及個人繩，因為迷你倉內間隔複雜，有鐵枝伸出路中間，故使用這些繩有機會阻礙行動，且消防喉已可取代這功能。惟黎同意消防員未能根據消防喉分辨出入口方向，且消防喉有機會彎曲，導致撤退變得更費時。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

事發前並無針對迷你倉的訓練

助理消防區長黎健武作供時，透露他曾任消防訓練學校的教官，他同意香港消防救護學院有東南亞最大及先進射訓練場地，主要進行室內煙火特性及行動策略訓練，課程內容理論及實踐兼備。每一個新人消防員均須進行為期6個月的訓練，現職消防員亦須定期進行訓練。惟黎同意學院於2015式並沒有設立針對迷你倉的訓練。

助理消防區長黎健武稱迷你倉環境複雜，不適合用引端繩，只用消防喉認方向，卻可能令撤退時更花時間。（資料圖片 / 余俊亮攝）

憑火的顏色及煙等評估火場情況

黎當時進入火場的主要工作為進行動態風險評估，但他除了第一次均沒有攜熱能顯像儀進入火場。黎解釋指，進行動態風險評估並非只依賴溫度，還包括有煙、空氣流入速度、火的顏色等。他作為教官對火的溫度有一定理解，加上現場環境惡劣，帶上熱能顯象儀，反而會阻礙其行動。

環境複雜未有使用引端繩及個人繩

提及為何當日不使用引端繩及個人繩，黎指引端繩的作用是在大面積及間隔複雜的地方方便出入，惟當日火場內有鎖及鐵枝伸出來，引端繩有機會勾住，加上準備需時，使用引端繩反而阻礙行動。黎認為消防喉可以取代引端繩，但同意消防喉有機彎曲摺疊，因此令到消防員沿著消防喉撤退時花費更多時間。

至於個人繩則是配合引端繩使用，及將各隊員連繫在一起，惟黎認為當日他與隊員帶緊密的聯繫，而且會「Keep住問對方冇無問題」，所以不需要個人線。黎更認為使用個人繩的害處多於益處，因為若通道中間有障礙物反而有機會將個人繩勾住。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)