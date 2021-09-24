幼稚園校舍裝修津貼名額增至250個　搬遷津貼租金資助延至下學年

教育局上月宣布完成幼稚園教育計劃檢討，報告亦已出爐，有關建議包括增加校舍裝修津貼的名額、延長校舍搬遷津貼至2022/23學年，以及延長個別幼稚園租金津貼的寬限期。教育局於今日（24日）就相關措施詳情，向參與幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校通函，公布校舍裝修津貼新增200個名額，即共250間幼稚園可申請，每所成功申請的幼稚園可獲50萬元的津貼。



另外，教育局亦將一筆過150萬元的搬遷津貼及個別學校租金資助延至2022/23學年，期望可助幼稚園改善校舍環境，及讓學校逐步過渡和減輕對學費的影響。



教育局上月宣布完成幼稚園教育計劃檢討。（資料圖片）

教育局表示，相關幼稚園計劃檢討報告已上載於網頁，局方會繼續從多方面支援幼稚園持續發展。有關建議包括增加校舍裝修津貼的名額、延長校舍搬遷津貼至2022/23學年，以及延長個別幼稚園租金津貼的寬限期。

合資格申請學校可獲50萬裝修津貼

通函指出，為回應業界就校舍裝修所面對的困難，教育局於2020/21學年起至2021/22學年，推行為期兩年的「校舍裝修津貼」試行計劃，旨在減輕學校在改善學校環境方面的財政負擔，每年名額為50個，每所成功申請的幼稚園可獲50萬元的津貼。

教育局表示，相關計劃得到幼稚園的積極支持，助業界改善學校環境，考慮到可運用的資源，將會於2021/22學年增加200個名額，即共250個名額，讓更多幼稚園受惠。津貼可用於室內裝飾、修葺及裝修工程。以及小型內部改裝工程，例如房間間隔、更改房間用途或用作購置家具。

申請的幼稚園須於今年10月29日（星期五）或以前將已填妥的申請表交回幼稚園行政組，並向教育局提交有關裝修工程的基本資料，包括進行工程的目的、擬進行的工程項目、工程的迫切性、現時校舍的情況、預算費用等。教育局在審批學校申請時，會考慮多項因素，包括幼稚園的辦學水平、校舍的情況、實際需要等。

搬遷津貼供150萬延長至22/23學年

另外，為幫助幼稚園改善校舍環境，教育局亦在同學年推行為期兩年的「搬遷津貼」試行計劃，向每所成功申請的幼稚園提供一筆過150萬元的津貼。為鼓勵更多幼稚園申請遷往政府擁有的幼稚園校舍，教育局將搬遷津貼延長至2022/23學年。申請學校須符合下列其中一項條件，包括學校將搬遷至透過教育局幼稚園校舍分配工作提供的校舍、新校舍的平均每月租金較舊校舍下調20%或以上；或學校將搬遷至相同或較低租金的校舍，而新校舍面積增加20%或以上。

幼稚園須於2021年12月15日（星期三）或以前將已填妥的申請表交回幼稚園行政組，並提供已簽訂租約／合約的副本或其他可證明文件。至於透過教育局幼稚園校舍分配工作獲提供的校舍的幼稚園，則需提供教育局發出的相關函件。

教育局指，在審批學校申請時，會考慮幼稚園的辦學水平、校舍環境、租金下調幅度、學校收生情況、預算新校舍的啟用日期、區內學位供求等因素。

校舍裝修津貼新增200個名額，即共250間幼稚園可申請。（資料圖片）

租金資助資助額兩年內逐年遞減15%

在租金資助方面，教育局表示，個別幼稚園在幼稚園計劃下，可享有為期四年（2017/18至2020/21學年）的租金寬限期。為讓學校逐步過渡及減輕對學費的影響， 教育局會將寬限期延長兩年，即延長至2021/22及2022/23學年， 並在兩年內將資助額逐年遞減15%。