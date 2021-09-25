新冠肺炎．最新｜澳門檢疫酒店2保安確診　學校關閉本地遊停止

本港昨日（24日）錄得7宗輸入個案，包括兩名菲律賓抵港外傭，累計增至12,177宗，至昨連續38日本地「清零」。昨初步確診少於5宗。



輸入個案持續成為巨大威脅，澳門再度失守，一間檢疫酒店兩名尼泊籍保安疑被一名早前(18日)入住的返澳居民傳染，即對患者居住範圍採取封閉和管控措施；學校停止校內活動及面授課堂，本地遊活動暫停，體育設施關閉，離境需出示48小時內有效陰性檢測報告。截至今早（25日），使用回港易及來港易返港而免檢疫安排，仍未有改變。



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澳門新冠感染再加一 尼泊爾保安同事確診 封區出動「維生小組」

【04:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，另一名在檢疫酒店皇冠中國大酒店任職的尼泊爾籍保安確診，患者32歲，為澳門第66宗例新冠病毒肺炎確診病例。患者因該酒店內一名保安確診（第65宗個案），而需接受核酸檢測，結果樣本對病毒呈陽性，已被安排到公共衛生臨床中心接受醫學觀察，並接受流行病學調查。

澳門疫情｜高校停面授關校園 跨境生避免回澳 所有文體活動暫停

【03:00】隨著一名在金皇冠中國大酒店任職保安的尼泊爾籍青年確診新冠肺炎，澳門進入即時預防狀態，以防止社區傳播及爆發。澳門教育及青年發展局（教青局）凌晨宣佈所有高校關閉校園、取消校内活動和課程、跨境學生避免回澳門；所有青少年活動設施關門。所有文化、體育場館關門，文體活動取消；勞工事務局培訓課程停課就業配對服務暫停。與此同時，全澳長者院舍和康復院舍亦將停止家屬進入院友房間探訪。受資助托兒所、非住宿及應急性社會設施暫停運作兩天。

澳門本地現輸入相關個案 社區傳播風險極高 進入即時預防狀態

【00:50】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚（24日）深夜公布，一名在金皇冠中國大酒店任職保安的尼泊爾籍青年確診新冠肺炎，患者為第64例輸入性病例的關連個案，澳門政府指面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，保障市民生命及財產安全，澳門進入即時預防狀態，自9月25日零時起，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明；應變協調中心呼籲如非必要勿離境。

現時回港易及來港易均適用於由澳門抵港居民及旅客，他們持陰性檢測結果便可入境香港，毋須在入境後強制檢疫，只需在19日內定期進行最多六次檢測。

強制檢測｜聖類斯中學小學等16校爆上呼吸道感染 限最遲周日採樣

【00:01本港再有16間學校爆發上呼吸道感染，10間都是幼稚園或幼兒中心，馬鞍山佔三間，全部學校都被列入強制檢測之列，有關人士需要在下周日（26日）或之前檢測，周三至周五已檢測或完成疫苗接種者可獲豁免。聖類斯中學（小學部）等6間小學各有級別爆疫，同樣納入強制檢測。



另外，一名14歲女子從香港抵達英國後確診，她潛伏期內居在淺水灣南灣道61號華景園1座，被納入強制檢測。

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