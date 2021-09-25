傳TVB行政總裁將由星島CEO蕭世和「過檔」接掌　蕭回應：尋求改變

電視廣播有限公司（0511）（TVB）今年多次出現人事變動，包括委任曾志偉及王祖藍出任高層，藝人鄭詩君（C君）更出任無綫J2台創意總監。《香港01》由不同渠道接獲消息，指於10月2日（下周六）正式辭任星島集團（1105）行政總裁蕭世和，將接替李寶安出任TVB行政總裁，料於10月4日履新。

《香港01》多次致電蕭世和並發訊息查詢，均未獲得回覆；此外，亦已正就消息向TVB查詢，獲回覆指要今日稍後時間才有確實回覆。其後，蕭今午出席新聞博覽館活動時回應指：「等通告，星島是一間好公司，我只是尋求轉變！無其他補充。」



蕭世和曾率傳媒高層訪京團與港澳辦主任張曉明會面。（港澳辦圖片）

蕭世和於1999年加入星島，並在2013年出任星島行政總裁，前日（23日）傳出蕭將在10月2日起辭任星島集團執行董事、行政總裁的職務。《香港01》今日再接獲消息指，蕭世和將接替李寶安，出任TVB行政總裁一職，10月4日履新。蕭世和離任星島行政總裁一職後，將由，現任執行董事兼董事會副主席郭曉亭及蔡晉擔任聯席行政總裁的職位。

李寶安早於今年5月27日退休，其行政總裁一職至今仍懸空。李離職前除了是TVB的行政總裁外，同時亦擔任集團的副主席及執行董事，至於主席一職則由許濤擔任。

蕭世和曾於2018年擔任香港傳媒高層訪京團團長，與港澳辦主任張曉明會面，會後引述，中共中宣部部長黃坤明在會上曾提及「希望香港媒體唔好成為干擾內地嘅政治基地」，及後多間傳媒報道該番言論，但之後又被更改和刪除。

李寶安於今年4月已公布退休消息。（資料圖片）

TVB最初由創辦人利孝和任行政主席，其後由同為創辦人的邵逸夫接棒，邵方逸華與梁乃鵬均曾接任行政主席一職，至李寶安上任作董事總經理，並在梁乃鵬辭去行政主席後，李改任行政總裁。