匡智會晨輝學校學生繪動畫教乘車禮儀　周一起九巴車廂電視上映

港人每日少不免要乘坐交通工具，但未必每個人都記得在交通工具上禮儀。九巴特意與匡智會屯門晨輝學校學生合作，製作三條公民教育動畫短片，主題包括提醒乘客盡量行入車廂中間、切勿使用手機喇叭聽音樂和大聲講電話，以及落車前撳「落車鐘」。

影片由患輕度智障及自閉症的學生共同創作，每位同學的畫風各有特色，令動畫充滿風格。校長源學森指出，學生製作過程並不簡單，每位同學均是由零開始，學習動畫製作，活動令患自閉症學生，都可以學懂配合別人要求、與他人合作。

首條影片「唔該我想靜靜呀！」將於今日（27日）在九巴車箱電視面世，市民可以在九巴車箱中欣賞同學作品。



九巴今次特意與匡智會屯門晨輝學校學生合作，製作共三條公民教育動畫短片。（曾凱欣攝）

動畫花近四個月完成 校長：對學生係好大嘅肯定

每條影片時長30秒，雖然看似簡短，但校長源學森指，學生製作的過程並不簡單，每位同學均是由零開始學習動畫製作。影片由五月開始籌備，源透露，製作過程花近四個月，期間更加要不斷作出修改。

校長源學森指，學生製作的過程並不簡單，每位同學均是由零開始學習動畫製作。（曾凱欣攝）

患有自閉症的兒童普遍在生活習慣及行為上有一定執著，遇到變化時難以適應。由於每位同學的構圖獨特，在人物繪畫上的風格各有特色，源學森表示，以往學生只會繪畫自己有興趣和喜愛的圖像，「（學生）好唔鍾意比人改嘢」。但透過今次與九巴合作，讓學生學習配合別人要求，有助日後就業時，懂得「聽老闆要求，製作作品」。

至於學生學習動畫製作的契機，就要由疫情下學校停課開始說起。源校長說，疫情期間無法上學，於是開始思考「有咩俾學生喺屋企做」，決定以試驗性質，與社企「樂在製造」合作，在網絡上傳教學影片，讓同學逐個步驟跟著學，由最簡單設計平面貼紙開始，到一步步教授動畫製作，最後更促成與九巴合作。

他形容，今次機會難得，成品讓學生得到無比滿足感，「覺得作品有機會俾人認識，係好大嘅肯定，對學生日後發展、情緒都有幫助。」

九巴曾為學校捐贈退役巴士

九巴傳訊及公共事務部經理吳家敏指，九巴自2017年起與學校合作，包括招聘特殊學習需要畢業生、捐贈退役巴士等。因應今次合作，九巴特意為學生安排專車，學習乘坐巴士時的禮儀，又邀請同學參觀車廠。她笑言，一開始「冇諗過同學會畫乜」，最後學生的製成品超出想像，令其無比驚喜。

今次的影片由「樂在製造社區設計及研習所」協作，指導和協助同學完成動畫製作。成員之一的陳賓娜指，由於參與的同學畫風各有不同，要將他們的作品呈現在同一個畫面中，又沒有違和感並不容易，加上學生未必理解調整圖作背後的原意，所以過程並不簡單。

最喜歡看「香港小姐」 將主角畫成和服女生

每個參與學生的畫風都各有特色，其中梁家謙的畫作令導師最有印象。導師黃淦真笑言，家謙最喜歡看「香港小姐」，甚至可背誦歷屆香港小姐冠軍名單。今次動畫由家謙負責「流浮山日落記」中的人物設計，他將主角設計成穿著和服，到流浮山「打卡」的女生，同行的乘客更加參考「獎門人」的穿著打扮。

讓學生學懂與人合作

有份參與動畫製作、14歲的黃樂天，負責影片「唔該我想靜靜呀！」的主角「便條超人」設計。媽媽表示，患自閉症的樂天一向喜歡繪畫動物，但今次動畫製作卻要負責人物設計，起初有少許抗拒。

不過最後全靠媽媽耐心解釋，「第時返工都要咁」，讓他明白要學懂跟隨上司要求，完成作品。媽媽續言，雖然有時候導師要求樂天修改畫作時，他會發脾氣，但今次活動亦令他學懂如何與其他人合作。

除了樂天，15歲的鍾泳希，亦在今次動畫「上車行入啲」內，負責繪畫巴士司機。媽媽透露，泳希日常最喜歡畫卡通，今次的設計意念取自他喜歡的卡通片。媽媽又指，活動為泳希帶來突破，接觸新事物之餘擴闊眼界。雖然最初少許擔心泳希表達能力不好，但知道有導師的協助後，放心讓他參加活動。訪問過程中，泳希都非常熱情地向記者展示他喜愛的卡通人物和日常的畫作。

首條動畫影片「唔該我想靜靜呀！」將於今日（27日）起，在九巴車廂電視面世，提醒乘客切勿使用手機喇叭聽音樂和大聲講電話。至於其餘兩條影片包括教乘客落車前撳「落車鐘」的「流浮山日落記」，以及提醒乘客盡量行入車廂中間為主題的「上車行入啲」，將分別於10月27日和11月27日在九巴車廂電視面世。