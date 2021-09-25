觀塘、荃灣區近300名長者參加新冠疫苗健康講座　部份人即場打針

觀塘區和荃灣區今日（25日）分別舉行長者新冠疫苗接種日，透過健康講座、醫療諮詢和即時接種疫苗一站式服務，方便居住在附近的長者接種疫苗。兩個活動共有290人參加，當中部份人即場接種疫苗，又或是即時乘坐專車到附近的疫苗接種中心打針。



荃灣體育館舉行的「荃城起動——一站式長者疫苗接種日」。（政府新聞處圖片）

約150人在觀塘區啟業社區會堂參與「觀塘區長者疫苗接種日」，其後有意接種科興或復必泰疫苗的居民，分別乘專車到九龍灣體育館或曉光街體育館的社區疫苗接種中心即時接種。

荃灣區則於荃灣體育館舉行「荃城起動——一站式長者疫苗接種日」，吸引了約140人參與。政府外展疫苗接種隊在體育館設置了臨時接種櫃位讓參加者即時接種科興疫苗，同時亦有專車接載市民往荃景圍體育館接種復必泰疫苗。

長者參與「觀塘區長者疫苗接種日」健康講座。（政府新聞處圖片）

公務員事務局局長聶德權出席活動支持長者接種疫苗，並感謝地區團體和地區領袖協助推廣長者接種疫苗。他表示，可以成功走進社區為長者提供一站式疫苗接種服務，除了有賴各位長者的支持，地區團體、義工、義務醫護人員的支持不可或缺。

目前為止，民政事務處已經先後在五區舉辦「長者疫苗接種日」，包括深水埗、油尖旺、中西區、葵青和沙田。

公務員事務局局長聶德權（右）與參加完健康講座的長者到九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。（政府新聞處圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議，長者在沒有急症的情況下，應盡快接種新冠疫苗。所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低新冠肺炎重症和死亡情況高度有效，而且安全。21間社區疫苗接種中心現已為所有合資格接種疫苗人士提供「即日籌」，讓他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗，毋須預約。