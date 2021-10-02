虛銀借錢易　疫下困家賭博求助增2成　中六生贏頭輸尾債台高築

疫情下，不少場所實施嚴格社交距離措施，加上通關無期，網上賭博風也因此愈吹愈烈。路德會青亮中心（賭博失調者輔導及治療中心）數字顯示，今年1至6月收到111宗沉迷賭博求助個案，相較於去年同期增加了23.3%。同時，因賭博欠債超過60萬人數也有增長，今年1至6月有45宗個案，較同期增加87%。

不少網上賭博平台以遊戲形式包裝，有中六學生嘗過甜頭後深陷此「數字遊戲」深淵，慢慢債台高築。

亦有個案因虛擬銀行借錢易而深陷賭海難自拔，青亮中心社工周雅瑩指，虛擬銀行賬單僅從網上發出，家長難以發現，不少個案到求助時已是賭博失調。若到此時，她呼籲應尋找專業人士協助，家長亦不要代還賭債，否則容捲惡性循環。



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欠債超過60萬求助個案升87%

路德會青亮中心（賭博失調者輔導及治療中心）主任周雅瑩指出，中心今年上半年收到賭博求助個案有111宗，比2020年同期90宗增長23.3%，而因賭博欠債超過60萬元的個案數目急升，由2020年的24宗，增長87%，共有45宗個案。

中六生準備DSE有壓力 接觸網賭難以自拔

周說求助者趨向年輕化，當中更有準備考DSE的中六學生。有個案因為準備DSE感壓力，在朋輩影響接觸網賭，贏到一些錢後買了想要東西便沉迷其中，難以自拔。周表示，這些學生最初會認為賭博可賺錢，直到輸錢後難以還債，父母才發現，進而求助。

路德會青亮中心（賭博失調者輔導及治療中心）主任周雅瑩。（余俊亮攝）

虛擬銀行貸款易家人難察覺 大學畢業生股海迷途

近年，虛擬銀行興起也令到許多年輕人墮入賭網。有剛剛大學畢業人士迷上炒股，但一般銀行或財務公司較少向剛畢業大學生借款，虛擬銀行則相對容易，批出貸款條件也相對寬鬆，所有的催還款通告亦不會寄信到家，家人難以發現。周表示，部分虛擬銀行更不時推出「提前7日出糧」計劃，引誘用戶借錢，賭徒與股迷也更易失控。

周分析，在中國人社會，賭博一直未視為嚴重事情，正因此文化，不少人從小接觸賭博，之後越陷越深。在香港，賭博越來越簡單，她舉例，過去需要去銀行搞手續過數到馬會戶口或親身到投注站入錢，現在在家按一按手機就能參與其中，此種方便亦令更多人參與賭博。

周指，對於一般市民來說，如果身邊的朋友、親人經常拿著手機，或是經常瀏覽馬會的網站，很可能就已經有賭博的行為。（余俊亮攝）

經常拿著手機及瀏覽球賽網是徵兆

不過，深陷賭博泥沼的人仍有不少蹤跡可尋，從而及早作出協助。周指，如身邊朋友親人經常拿著手機，或是經常瀏覽球賽或賭博網站，很可能就已經有賭博行為，他們又或會以各種理由借錢應急，都是出現賭博行為徵兆，家人如發現，應盡早向專業機構求助。

社工：家人勿代還債 否則形惡性循環越賭越深

周表示，不少賭徒在戒賭時已出現賭博失調，這時家人一定不能幫手還債，因賭徒若沒有承擔起賭博後果，很容易復發再賭，結果惡性循環，且越來越深。