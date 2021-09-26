新冠肺炎．最新｜增8宗輸入個案　鳳德邨雪鳳樓及西貢訓練營強檢

本港今日（26日）新增8宗輸入個案，並正調查一宗外地確診個案，涉及一名居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的19歲女病人，她抵達英國後確診，雪鳳樓、香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營、和工作地點會納入強制檢測。

因應澳門疫情最新情況，港府公布昨晚起所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」或「來港易」計劃訪港，即入境香港後，須強制檢疫。

另外，政務司司長李家超今日聯同食物及衞生局局長陳肇始及中大呼吸系統科講座教授許樹昌等代表，前往深圳，與內地商討疫情防控工作對接，預料或會商討兩地通關條件。



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新冠肺炎｜增8輸入個案包括4名菲傭 住鳳德邨19歲女抵英後確診

【14:30】本港今日新增8宗輸入個案，並正調查一宗外地確診個案，涉及一名居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的19歲女病人，她於九月十四日在香港進行檢測，結果呈陰性，十六日乘搭航班BA028由香港前往英國。病人於九月十九日在英國抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。她四月三十日及五月二十一日於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

中心初步調查顯示，她在中環德輔道中71號永安集團大廈24樓工作，最後上班日期為九月十日。她亦曾於九月五日至六日在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方（鳳德邨雪鳳樓和香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營）和工作地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

【14:05】澳門公共汽車有限公司（澳巴）公布曾經與兩名確診者乘同一巴士的澳門通卡號。澳巴表示，2名確診者於本月19日至 24日均有乘坐澳巴的 36、MT1及 101X巴士路線，呼籲曾乘搭有關巴士的人士密切留意自身健康狀況及官方發佈的最新消息，如有不適，及早就醫。澳巴目前暫停營運相關載客車輛，並已安排回廠作深層消毒清潔，同時安排有關車長接受核酸檢測及居家健康監測。

【13:00】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地第2次全民檢測截至今日早上 9時，累計採樣 172,279人次，當中 70,865人次檢測結果呈陰性，而自 9月24日起有 58,901人次自行前往核酸檢測且不在全民核酸檢測計劃內，檢測結果 58,428人次呈陰性。兩項累計採樣逾 230,000人次，累計檢測結果 129,293人次均呈陰性。

【09:46】由昨早8時至今早8時，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心的查詢熱線共接獲1105宗查詢。當中，涉及衞生局的有1070宗，包括查詢病徵、疑似病例、隔離事宜及核酸檢測；涉及治安警察局的則有33宗，包括查詢關於香港居民出入境問題、澳門居民出入境問題及內地居民出入境問題等。

【09:05】政務司司長李家超今日（26日）在深圳，將率領香港政府代表出席內地與香港疫情防控工作對接會議。出席會議的香港成員包括食物及衞生局局長陳肇始教授、創新及科技局局長薛永恒、香港中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌教授、衞生署及政府資訊科技總監辦公室代表等。

【08:17】澳門昨午（25日）3時起至下周二(28日)下午3時，再次進行為期3日的全民檢測。截至今早（26日）8時，38個核酸檢測站運作大致暢順，但位於聖若瑟教區中學第六校的檢測站排隊輪候人較多，需等候72分鐘。

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