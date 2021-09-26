新冠肺炎．最新｜港初確診少於10宗　澳門爆疫昨晚起抵港須檢疫

衞生防護中心周六（25日）公布9宗輸入個案，全部患者帶有變種病毒，其中8人已接種疫苗，3人抵港時已有病徵，包括一名從印尼抵港外傭，及一名從新加坡抵港的機組人員。另外，昨日初步確診個案少於10宗。

因應澳門疫情的最新情況，政府公布，昨晚起所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」或「來港易」計劃訪港，即入境香港後，須強制檢疫。



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