再抨擊美國虛偽霸權　籲尊重中國主權　陳茂波：不應干預香港事務

外交部上周五（24日）發布「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，羅列多達102項美國自2019年2月以來，在香港問題上言行舉措。財政司司長陳茂波繼於社交平台就事件開腔，今(26日)再於網誌發文指，美國的行徑是虛偽及雙重標準，嚴重傷害香港社會，是企圖透過打『香港牌』以遏制中國的發展。

陳強調，中央果斷實施《香港國安法》，令本港由亂轉治，社會回復安寧和穩定，香港的營商環境依然優良並充滿活力，前景機遇無限，亦繼續是自由、公平和開放的市場，歡迎世界各地前來發掘發展機遇，他又呼籲美國或其他國家：「應切實尊重中國的國家主權，都應遵守國際關係的基本原則，不應干預香港事務。」



陳茂波批評，美國包庇反中亂港分子，為其「港獨」主張和政治謊言提供平台，是虛偽和雙重標準，以至霸權和霸凌的行徑。(資料圖片)

陳茂波指，目睹2019年本港陷入黑暴禍害期間情況，指責黑暴的人往往被攻擊，對言論自由甚至人身安全造成嚴重威脅和侵害、社會治安大受破壞，惟一直吹噓人權和自由的美國，卻大力鼓動這些侵害自由和人權的行徑，甚至包庇反中亂港分子，為其「港獨」主張和政治謊言提供平台：「這些虛偽和雙重標準，以至霸權和霸凌的行徑，嚴重傷害香港社會。」

實施《香港國安法》讓企業商店毋須面對暴力襲擊恐嚇

他續說，中央果斷且及時地制定和實施《香港國安法》，恢復了香港的安全和穩定，保護了香港市民的合法權益，並堵塞了香港在維護國家安全方面的缺口：「市民生活出行不再受到暴力威脅，企業及商店也毋須面對暴力襲擊的恐嚇。」至於完善選舉制度，則從制度上落實「愛國者治港」的原則，推動香港迎來由治及興的新階段。



不過，美國卻借機污蔑和抹黑這些舉措，並以無理手段回應，陳茂波羅列多項事件佐證，包括取消香港在貿易上的特殊地位和待遇；單方面暫停或終止與香港簽署的雙邊協議；不允許進口到美國的香港商品使用「香港製造」的標籤。今年七月美國國務院、商務部、國土安全部和財政部更聯合炮製所謂「香港商業警告」，抹黑香港營商環境及發展前景，並一再向中央及特區官員施加無理的所謂制裁。

外交部上周五（24日）發布「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，陳茂波於社交平台回應事件。(陳茂波FB專頁截圖)

香港營商環境依然優良及充滿活力 前景機遇無限

他表示，香港的營商環境依然優良並充滿活力，前景機遇無限。以金融市場為例，兩地市場互聯互通機制的逐步擴大，從滬港通到深港通，全年的成交額由2014年的不到2000億元人民幣，增加至去年的逾15萬億元人民幣。近期啟動的粵港澳大灣區「跨境理財通」更是資產管理業界期待已久的新舉措。



兩地在產業合作發展上也正不斷的加強。他指，中央在《十四五規劃綱要》進一步明確支持香港建設成國際創新科技中心，並把位處一河兩岸的河套深港科技創新合作區，列為大灣區四個重大合作平台之一，成為其中唯一以科技創新為主題的重大合作平台；最近出台的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，其中一個重點是加快科技發展體制機制改革創新，並以人工智能、健康醫療、金融科技等香港具優勢的領域為焦點，大力發展港深科技研發的合作。中央和地方財政科技計劃早前交亦對港開放，讓香港的大學及科研機構能直接申請內地的研究經費和參與相關的研究項目，另有20多個國家級科研平台在港落地。

陳茂波：香港昔日成功現在發展及未來機遇離不開國家支持

陳茂波重申，香港昔日的成功、現在的發展與未來的機遇都離不開國家的支持。在世界百年未見的大變局中，國際地緣政治局勢的變化與張力，都錯綜複雜地牽動著香港的發展，「但無論如何，美國或其他國家，應切實尊重中國的國家主權，都應遵守國際關係的基本原則，不應干預香港事務。」他強調，香港會繼續是自由、公平和開放的市場，並歡迎世界各地的企業和投資者，前來發掘發展機遇、分享發展利益。他又以金融業為例，「美國的企業和投資者在香港經營所得的利益，便遠比來自內地以至世界其他地方的企業和投資者為多。」