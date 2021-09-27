新冠肺炎．最新｜消息：擅離檢疫酒店意大利人　已於港島尋回

本港今日（27日）新增3宗確診個案，患者分別由哈薩克斯坦、菲律賓及埃及抵港，3人已接種兩劑疫苗，其中一人為抵港外傭，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診；全部人帶有L452R變種病毒株，本地繼續維持零個案。

另外，全港中小學及幼稚園疫情爆發後，不是停課，就是縮至半日面授。教育局開學前公布，如中學全校或個別級別接種率達七成，可恢復全日面授，已收逾30間中學申請，當中屯門嗇色園可藝中學接種率達標，已獲批今起恢復全校全日面授，為爆疫以來首間。



▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

疫苗抽獎｜凱滙一房單位得獎者揭盅 35歲廚師收樓一刻片段曝光

疫苗抽獎｜李嘉誠基金會2000萬禮券 得獎名單揭盅 即對有無中獎

▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼



+ 11

新冠疫苗｜單日打首針反彈四成 全港446萬人已打針 接種率66.3%

【22:06】至今已踏入疫苗接種計劃第214日，本港今天 （27日）有4,300人接種首劑復必泰疫苗、4,100人接種第一針科興疫苗，總數較昨日5,900人反彈四成。全港至今共有446.5萬人接種至少一劑疫苗，佔12歲或以上人口66.3%。

昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，已全部出院或自行離開醫院。

【21:40】消息指，警方在港島尋回及拘捕擅離檢疫酒店意大利人，料將送往竹篙灣完成餘下檢疫日數。

新冠肺炎｜港人抵海外後確診 專家料飛機、當地機場中招

【21:06】本港疫情清零多日，但不時有港人到外地幾日後確診。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，香港已無傳播鏈，有關病人可能在飛機、當地機場後中招。

蕭傑恒稱，香港已無本地傳播鏈，相信抵達外地後才確診的港人並非在香港感染。（朱海棋攝）

巴西、俄羅斯疫苗接種紀錄獲港府認可 周三起生效

【20:41】政府今天（27日）公布，已與巴西及俄羅斯政府完成商討，將認可兩國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄，相關安排將由9月29日（周三）凌晨零時起實施。

▼發出認可疫苗接種紀錄地區名單▼



工聯會黃大仙辦打針活動 接揰有獎抽有福袋 200人參加

【19:52】本港疫苗接種計劃踏入第七個月，惟接種數字開始陷入樽頸位。工聯會九龍東辦事處今日（27日）聯同地區組織，在黃大仙區提供疫苗接種服務，現場有醫護人員提供健康資訊，注射疫苗後亦可參加大抽獎、領取福袋，有近200人參加。有到場接種疫苗的95歲長者指，一直有意接種疫苗，惟接種中心地點太遠：「要出去出面無謂啦，出去麻煩，呢度方便，唔擔心副作用。」

消息：日內公布竹篙灣檢疫中心預約新安排 逐日訂改固定日數預訂

【19:23】外傭僱主及中介為搶一個檢疫單位叫苦連天，港府早前叫停開放不久的竹篙灣檢疫中心外傭預約安排，以檢視預約流程。消息稱，相關檢視已近尾聲，當局未來一兩日將公布新安排，而當局正研究以「固定日數」作每次開放時可供預約日數，方向是每次開放少於21日供預約，但每日50名額不大可能增加，一來要防止輸入個案增加風險，二來外傭來港前需在當地作一系列手續及檢測，加上機位需求大，竹篙灣亦有「NO SHOW」情況，每日只有約9成「入住率」，故傾向維持每日50名額不變。

疫苗抽獎｜中西區打針抽金首批幸運兒出爐 終極抽獎可獨享八兩金

【19:05】為推動疫苗接種，「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會8月推出「開心中西區疫苗齊接種齊齊有獎賞」足金大抽獎活動。首批得獎者各獲贈一兩足金，有幸運兒在今日（27日）頒贈儀式上表示心情興奮：「從來未抽到過咁大獎品。」



該疫苗加消費抽獎活動將持續至明年1月，開放予所有年滿18歲、於中西區居住或工作、已接種至少1劑疫苗人士，合資格人士只需於活動網站登記即可參與抽獎。

首兩個月的16名得獎者經已抽出，在今日的頒贈儀式各獲贈一兩足金。（黃穎津攝）

市建局再延長租戶租金寬減措施多6個月 直至明年3月

【18:43】新冠肺炎疫情未止，各行各業受到打擊。市建局今日（27日）表示，再度為轄下住宅和部份商舖租戶延長租金寬減多6個月，直至2022年3月底。

意大利抵港男子離奇逃離檢疫酒店 衞生署拖一日始公布

【18:41】疫情未見終點，海外抵港人士仍須到指定檢疫酒店接受隔離。《香港01》獲悉，一名由意大利抵港的男子，入境後住在尖沙咀華美達華麗酒店，但周日（26日）早上11時許逃離酒店後不知所蹤，酒店其後通報衞生署及警方，惟政府未有公布事件。



《香港01》昨晚向政府查詢事件，但未獲回應，事隔一日政府在今日晚上7時發稿證實事件，並指該名男子仍未被尋回，警方正追尋他的下落。

當局亦透露，該名逃走男子，原來早於上周六晚上曾離開房間，違反強制檢疫命令。

37歲港女入境澳門後確診 曾旅居中東、歐洲 料屬復陽個案

【18:17】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今天（27日）公布，一名37歲女子入境澳門後確診，她是香港居民，9月19日由香港到澳門。不過，澳門政府認為，由於她在4月至7月期間曾在中東、歐洲旅居，而且她病毒量非常低，並已有抗體，估計屬於「既往感染復陽病例」。



記者向香港衞生署查詢事件，包括患者在香港的住所及行蹤、有無地點需強制檢測，署方回覆指，衞生防護中心今日下午接獲澳門衞生當局通報。有關個案的流行病學調查進行中。

消費券｜調查：4成4人加碼消費逾1000元 逾56%感電子消費更方便

【17:56】電子消費券首期款項發放近兩個月，第二期款項將於本周五（10月1日）發放。「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會上月進行的問卷調查結果顯示，有七成半受訪者在收到消費券後，消費意欲增加，更有逾九成受訪者表示發放第二期消費券後，將會增加個人消費。 委員會召集人兼統籌葉永成表示，政府發放電子消費券以刺激消費的目的，已初見成效。

海洋公園哈囉喂｜20年首次無鬼屋 640元玩盡遊戲比前年貴最多70%

【17:11】海洋公園哈囉喂去年因疫情爆發而取消，今年本港疫情緩和，適逢哈囉喂20周年，海洋公園今年復辦「哈囉喂全園祭」，不過受限於防疫措施，20年來首次不設封閉式鬼屋，改為開放式景區驚嚇遊戲。



不過，若遊客欲玩盡所有哈囉喂遊戲，不論成人及小童，一律另付280元追加門票，成人連同秋日優惠門票360元，合共需付640元，比疫情前的「早鳥價」最多貴272元，加價幅度近七成，也同年正價門票也高近三成。



海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅解釋，因疫下需限制入場人次，今年投入更多資源及人手，需調整門票以補給成本。而海洋公園新任行政總裁黃嗣輝，對定價充滿信心，坦言遊戲未能容納所有遊客參與，故作出調整，「唔係嘅話排一日都未排完。」

+ 15

【17:00】澳門公布錄得第67宗確診個案，患者於9月19日由香港入境澳門。患者是一名37歲女性，今年4月9日至7月10日曾到迪拜、埃及、克羅地亞、黑山等，本身做服裝生意。她於3月11日和4月8日打了2劑科興疫苗。

患者9月19日由香港到澳門，在金寶來酒店接受醫學觀察；9月21日其新冠病毒核酸檢測結果為陰性，9月26日及27日兩日採樣的新冠病毒呈陽性，但病毒量非常低（CT值分別為38.5及41），抗體沒有近期感染的表現（IgM陰性，IgG 陽性），澳門政府經考慮其旅遊史，確認為復陽個案，列為澳門第67宗個案。患者沒有任何不適，已轉往公共衛生臨床中心進一步診治。

澳門疫情｜檢測站凌晨現人龍 居民教一招避人流 拆解最新情況

【15:37】澳門上周五（25日）錄得兩宗新冠肺炎輸入關連個案，澳門檢疫酒店金皇冠中國大酒店爆發疫情，兩名尼泊爾籍保安員疑被隔離人士感染，並證實同樣感染變種病毒Delta。澳門政府當時宣布，由即日起進入即時預防狀態，並繼今年8月初，第二度啟動全民檢測，為期3日。澳門應變協調中心今表示，截至今早9時，已採樣482,229人次。



有居於澳門的讀者向《香港01》表示，昨晚至今日凌晨，利瑪竇中學的檢測站仍然出現大排長龍的情況，現場約有過百人排隊。但讀者解釋，因不少居民較預約時間早到場，卻不獲安排提早檢測，因此才出現長龍。下文將拆解澳門最新的情況。

+ 5

新冠肺炎｜增3宗輸入個案 全帶變種病毒 包括1名竹篙灣檢疫菲傭

【14:15】衞生防護中心公布正調查3宗新增輸入確診個案，至今本港個案累計12 197宗。新增個案中，包括一名在竹篙灣檢疫中心隔離的40歲菲律賓外傭。

+ 7

屯門可藝中學四招助復全日面授 學生可打波 已打針可參加陸運會

【13:07】位於屯門嗇色園主辦可藝中學，於今日（27日）率先恢復全校全日面授課堂。校方由原本上午面授、下午網課的安排，改為按全日面授課時間表上堂，課堂時間由上午8時30分至下午4時10分，中午時段亦恢復初中學生在校午膳、高中生出外午膳的安排。



校長張建新指，校方就回復全日面授作多項安排，包括因應初中生留校午膳，於每間初中班房設置空氣淨化機以及於座位安裝分隔板。另外，小食部外設有飲食區，學生需要先指學生證方可入內用膳，以便日後有需要時作追踪，同學進食時除了有隔板分隔外，亦需要單邊坐。



課外活動方面，校長指，全日面授下可恢復球類等活動，但必須有老師或教練在場；學校亦會跟足指引，若學生進行高強度運動需要除口罩時，會要求學生保持適當社交距離。另外，音樂課亦會盡量避免吹奏樂器，改以敲擊和鋼琴等替代。

消費券｜支付寶千元交易8月急升1.6倍 港人多買電子產品美妝珠寶

【12:52】政府第二期電子消費券將於本周五（1日）派發，獲兩成市民選擇的AlipayHK今（27日）公布第一期消費券數據。根據8月的數據顯示，1,000元或以上的單筆交易金額，交易量較7月升近160%。其中，電子產品增幅最明顯，8月交易金額急升10倍，其次為美妝珠寶。



AlipayHK又指，本周五起將推出近70款獨家優惠，包括AEON消費滿1,000元減100元、友和YOHO購物滿500元減25元等。

理大獲撥款5500萬研抗疫 助少數族裔推高接種率減傳播

【11:37】新冠疫苗接種計劃推出逾七個月，惟社會較少關注少數族裔的接種情況。理工大學學者提到，部份少數族裔的文化視輸血為入侵傷害，對疫苗接種非常卻步，而本港的疫苗資訊大部份都是中英文，令他們難以明白，即將拍片製作六種語言包括印尼語、尼泊爾語及烏爾都語等，增加他們的疫苗知識，以及研究疫苗資訊對接種取態的影響。

+ 1

全港首間 屯門可藝中學恢復全日面授 同學期待參加課外活動

【10:59】全港中小學暫停全日面授課多時，屯門嗇色園主辦可藝中學今日（27日）率先恢復全日制面授上課，為自全港首間可全日實體上課的學校。有已打針同學表示，過去一年都在疫情之中渡過，最期待可以如常參與足球乒乓球等課外活動，又指校方事前已向同學講解有關午膳、課外活動的安排。

澳門疫情｜檢疫人士等10小時仍未入住隔離酒店 等候期間無飲食

【10:45】澳門檢疫酒店金皇冠中國大酒店爆發疫情，兩名尼泊爾籍保安員疑被隔離人士感染，並證實同樣感染變種病毒Delta。澳門政府於上周六起啟動為期三日的全民檢測。

傳新澳門理事長林宇滔今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，今次全民檢測安排較上次有改善，不過有於紅碼區的商戶指，等待多個小時後才獲通知，並有需要接受檢疫人士等待10個小時，仍未獲安排入隔離酒店，期間未獲安排飲食，形容「捱住眼瞓肚餓係度等」。

9月26日強制檢測名單。

強制檢測｜抵英確診少女離港前中環英聯教育工作 住所鳳德邨上榜

【00:01】一名19歲女子由香港抵達英國第三日所提交的樣本對新冠病毒呈陽性，列為確診個案，衞生防護中心收到報告，她潛伏期內身處香港，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓，也曾居住西貢戶外訓練營，她於中環永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心工作，三個處所都被列入強制檢測範圍，受檢人士須在後日（28日）或之前接受檢測。

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼

+ 5

▼9.23 長者石籬會堂打針可獲200元禮券▼



▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



+ 10

昨日總覽：新冠肺炎．9.26｜增8輸入個案 港官員北上深圳與內地商通關

新冠肺炎｜增8輸入個案包括4名菲傭 住鳳德邨19歲女抵英後確診

新冠疫苗｜接種計劃七個月陷「樽頸」 首針僅5900人急跌逾四成

通關｜李家超率官員與廣東及深圳商討 港府：創有利條件推進實行

兜澳門返內地省7日疫監叫停 商界變招視像洽商 盡早通關最理想

澳門疫情｜檢疫酒店2保安染變種病毒 疑戴口罩露口鼻被住客傳染

水警失蹤｜海上走私猖獗 關注組總結疫情以外 尚有兩個原因