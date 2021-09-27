理大獲撥款5500萬研抗疫　推高接種率減傳播　追蹤患者心理健康

全球疫情持續，香港成為口罩之城已逾一年半。港府資助本地大學研究病毒提升抗疫能力，其中理工大學獲新一輪5500萬元撥款，主力研究提升市民對疫苗接種知識、追蹤患者及照顧者的心理健康。

理大醫療及社會科學院院長岑浩強提到，本港疫情雖然漸趨穩定，但距離完結尚遠，預防疫症大規模爆發仍然是當務之急。



理工大學獲批第三輪逾5500萬元撥款。（朱海棋攝）

理大獲政府醫療衞生研究基金第三輪有關新冠病毒的撥款，項目分別研究社會和行為介入措施以減少病毒傳播，提升大眾對疫苗接種知識，減低對打針猶豫不決，獲批2761萬元，由護理學講座教授及護理學學院主任莫禮士負責；第二為綜合跟進康復者及其照顧者的身心健康和長期健康問題，開發有效接觸者追蹤系統等，獲批2828萬元，由康復治療科學系副系主任文偉光負責。

理大醫療及社會科學院院長岑浩強表示，獲得撥款是對學校科研實力的認可，「目前疫情雖然轉趨穩定，但離完全過去尚遠，層出不窮的變種病毒成了接連不斷的新威脅，預防疫症大規模爆發仍是當務之急。」

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