麥美娟擬修訂《保護海港條例》廢港人權利　團體：只保護維港中間

工聯會立法會議員麥美娟日前表示提出私人條例草案，建議修訂《保護海港條例》。保護海港協會主席陸恭正回應指，有關修正案違背香港社會利益，強調條例並非反對填海，而是對填海作出規管，確保填海是為公眾利益，批評擬議修正案「沒有必要」。



麥美娟日前表示提出私人條例草案，建議修訂《保護海港條例》。保護海港協會認為有關修正案違背香港社會利益。（黃穎津攝）

保護海港協會：填海需為凌駕性公眾利益

工聯會立法會議員麥美娟認為，現時《保護海港條例》妨礙及阻延交通工程基建，包括中環灣仔繞道及東廊下的行人板道等，並建議設立「中央海港範圍」，賦權予行政⾧官會同行政會議以「公共用途」為理由，於維港核心範圍外海域填海。

保護海港協會主席陸恭正批評，有關草案違背香港社會利益。他指，修正案將會廢除《海港條例》賦予港人反對在維多利亞港任何地方的權利、剝奪《海港條例》賦予香港人保護整個維多利亞港的權利，令維多利亞港九成區域會受到永久性破壞，由維港變成「維河」。陸恭正稱：「法律唔係唔準填海，而係要為公眾利益。」又強調：「要係凌駕性嘅公眾利益、公眾需求。」

律師：全條法律都非常唔明白

保護海港協會前主席、香港大學法律專業學系名譽講師徐嘉慎表示，不理解為何有立法會議員提出修正案，認為該修正案「沒有必要」。他指政府已在2004年成立共建維港委員會，並於2010年成立海濱事務委員會，這些審裁處在過去二十年中運作良好，監督和實施對海濱的改善，當中亦包括填海工程。

徐嘉慎表示，修正案只會破壞現有計劃，對香港社會和諧造成不必要的動盪和干擾，直言不理解修正案中有關設立「中央海港範圍」：「只保護中間，其他位置填海咪變維河？全條法律都非常唔明白。」

保護海港協會成員、創建香港行政總裁司馬文亦強調，《保護海港條例》並非禁止填海，而是規管填海，若然廢除條例，維港便會失去保護，港人亦將被剝奪保護海港的權利。