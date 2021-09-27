男子在女同志群組識女子　相約玩SM涉強姦對方　事後稱無提過性別

無業男涉在女同性戀者論壇的應用程式結識一名女同志，對方一直以為他是女性，又以「姐姐」稱呼他。兩人更相約到酒店進行性虐待（SM)遊戲，期間無業男鞭打女同志屁股及向她滴蠟，期間更涉把陽具插入女方的私處，女方發現「姐姐」是男兒身後即離開並報警。無業男被捕後稱他從沒有告訴對方性別，又稱用下體磨事主時「入咗去」。他否認強姦和非禮，案件今(27日)在高等法院開審。



被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘悅品海景酒店一房間內，強姦和非禮女事主X。X於案發時約20多歲。

曾在多個女同志程式與X溝通

控方讀出開案陳詞，被告於2019年11月21日，經女同志論壇「Butterfly」的應用程式，聯絡X。當時被告的用戶名為「Jan」，在性取向一欄填上「TB」。被告曾問X：「想搵個點既人？」X回應：「A girl who cares for me(一個關心我的女孩)。」X之後稱呼被告為「姐姐」。被告翌年亦在女同志應用程式「HER」，和X私訊。

被告曾子豪涉在網上女同志論壇認識女子X後，約X到酒店並非禮及強姦她。(朱棨新攝)

兩人曾討論性虐話題

被告及後在WhatsApp稱，在一個名為「btf Deep Secret Members」的Telegram群組中見到X。由於該群組主要討論性施虐和性受虐(SM)，兩人亦開始討論該話題。被告提議進行SM，X表示有興趣。被告之後在Telegram提議到酒店，X同意。X又透露她只曾「Ons（一夜情）only」，對象都是女性。

曾鞭打及向X滴蠟

於2020年2月27日下午，被告和X到涉案酒店一房間。被告在房間內摸X的胸和指插對方的私處。被告又鞭打X的屁股並向她滴蠟。

惟被告在未有使用安全套下，把陽具插入X的下體。X感不妥並發現被告為男人。她推開被告數次，終成功把被告推開。X即離開酒店並和大學學長見面，把事件告知學長後同晚報警。

被告穿著衣物替X沖涼

被告翌日被捕，他在警誡錄影會面稱，他與X在WhatsApp等聯絡時，都沒有提及他的性別。兩人案發時相約「玩SM」。被告曾用低溫蠟滴在X的屁股，和打對方的臉，之後他替X沖涼。過程中，被告沒有脫下衣物。

X曾問乜你男人嚟㗎

他們之後回到床上，被告脫下長褲，但仍穿著內褲，用陽具磨擦X的私處。被告指，其陽具「磨磨下就入咗去」。X推開被告時問：「乜你男人嚟㗎？」被告形容X當時的表情和態度是「即刻想走」，並最終離開。

被告自行把500元存入X戶口

此外，被告亦在X離開酒店後，透過Telegram表示他要支付酒店費用。X則問：「我唔明。點解你要搵les既」，又問被告有否性病。被告最終把500元存到X的戶口。

案件編號：HCCC34/2021