哈囉喂｜海洋公園廿年來首次不設鬼屋　640元玩盡遊戲逆市加價70%

海洋公園哈囉喂去年因疫情爆發而取消，今年本港疫情緩和，適逢哈囉喂20周年，海洋公園今年復辦「哈囉喂全園祭」，不過受限於防疫措施，不設封閉式鬼屋，改為開放式景區驚嚇遊戲，增加互動體驗，務求令遊客投入遊戲。



▼海洋公園「哈囉喂全園祭」▼

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海洋公園指，驚嚇遊戲主要分為3個，包括屍襲逃亡、陰濕奪寶、鬼上身事件簿，全位於山上的高峰樂園。遊客需隻身闖入廢城尋找血清，並避開喪屍的襲擊；亦需登上橡皮艇橫越旋渦激流，更要避開食水族的水槍攻擊；或陪同捉鬼大師追問失蹤青年的下落，遊客需提防被鬼上身。

門票方面，哈囉喂普通成人門票（不包含上述遊戲），索價360元，附送60元園內電子現金券；小童則索價195元，附送60元園內電子現金券。不過若遊客欲進入3個遊戲景點，不論成人及小童，一律需另付280元追加門票。換言之，需付上640元才可玩盡所有遊戲。

翻查2019年的門票價格，當時368元/398元（視乎日期）即可進入哈囉喂任何景點，亦即海洋公園今年加價最多272元。

▼2019年海洋公園哈囉喂▼