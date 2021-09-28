新冠肺炎．最新｜消息：有輸入個案患者離港不足21日疑帶變種病毒

據了解，今日(28日)有一宗輸入個案，涉及一名患者由外地返港，疑驗出帶變種病毒，但患者在21天的潛伏期內，曾於本港逗留。



本港昨日（27日）新增3宗輸入個案，其中一名是菲律賓外傭，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，全部人帶有L452R變種病毒株，本地繼續維持零個案，初步確診個案少於10宗。



此外，衞生防護中心上周六（25日）晚上接獲尖沙咀華美達華麗酒店通知，一名當天從意大利抵港並入住該指定檢疫酒店的75歲外籍男子，涉嫌在酒店檢疫期間，在未獲批准的情況下擅自離開酒店房間，並於走廊位置徘徊，翌日更失蹤，消息指警方昨晚在港島區尋回該男子。



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▼9月27日 41間學校納入強檢名單▼



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▼9月27日強制檢測公告詳情▼



澳門疫情｜爆疫酒店再增一保安確診 料因在染疫同事同層替更感染

【12:23】澳門今日(28日)再增一宗新冠肺炎輸入關聯確診個案，新增的第68宗病例、尼泊爾籍患者同屬爆疫檢疫酒店「金皇冠中國大酒店」的保安，為之前第65例患者的同事，該酒店累計已有3名保安及一名疫檢旅客確診，新增個案患者會到染疫保安工作的樓層替更，相信因而被傳染，而他已接種兩劑國藥疫苗。



同時，澳門今日凌晨公布完成第二次全民檢測，近70萬人已採樣，暫時逾47萬有檢測結果的人，全部均為陰性。

【08:46】香港賽馬會表示，注意到港府於9月27日晚上發出強制檢測公告，涉及初步確診輸入個案。有關輸入個案於9月8日晚上曾到訪跑馬地馬場下列三個指明地方，包括公眾席廣場B區、大看台1樓外賣飲食櫃位(1A)、公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)。賽馬會提醒於9月8日下午5時至午夜12時曾到訪上述地方人士，應遵從政府規定，於9月29日或之前接受新型冠狀病毒核酸檢測。

強制檢測｜跑馬地馬場、壽司郎等13場所上榜 涉2外遊返港確診者

【01:00】食物及衞生局周一（27日）晚上公布強制檢測公告，2人外遊返港後昨初步確診，由於潛伏期間曾於香港逗留，他們離港前的住所及所到地方，一共有13個指明地方被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣區住宅雋琚和尖沙咀漢口中心C座，以及銅鑼灣利園高盛（亞洲）、尖沙咀Royal Forex Limited、跑馬地馬場、尖沙咀聖安德烈堂等等。



另亦有多間食肆「上榜」，兩患者離港前曾到過中環翡翠拉麵小籠包、K11 Musea 「TIRPSE」、上環壽司郎等，指定日期及時段在場食客及員工，需兩日內接受強制檢測，已經完成疫苗接種人士不獲豁免。

強制檢測學校｜真道書院小學部、圓玄小學等41學校爆流感上榜

【00:35】食物及衞生局昨晚（27日）公布強制檢測公告，41間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括英基學校協會鰂魚涌小學一年級、屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級、調景嶺真道書院小學部(第一校舍)二年級、馬頭圍聖三一中心幼稚園及幼兒園及跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園等。由於病徵與新冠肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，受檢人士須於周三（29日）或之前接受檢測。

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