新冠肺炎．直播｜北角港運城封區檢測　初確診患者抵港後曾居上址

衞生防護中心今日公佈13宗輸入個案，其中5人從摩洛哥抵港，包括2名8個月大男嬰，亦有2名菲傭於竹篙灣檢疫中心確診，兩人於菲律賓已接種科興。另外，一名37歲女病人在澳門確診，其香港居所皇后大道東258號尚翹峰第三座需強檢。



政府今日(28日)公佈，將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至10月13日為止。但採用D類運作模式的餐飲業務處所，本周四(30日)起可獲放寬宴會人數上限至240人，現時宴會人數上限為180人。



據了解，今日(28日)有一宗輸入個案，涉及一名患者由外地返港，疑驗出帶變種病毒，但患者在21天的潛伏期內，曾於本港逗留。



本港昨日（27日）新增3宗輸入個案，其中一名是菲律賓外傭，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，全部人帶有L452R變種病毒株，本地繼續維持零個案，初步確診個案少於10宗。



此外，衞生防護中心上周六（25日）晚上接獲尖沙咀華美達華麗酒店通知，一名當天從意大利抵港並入住該指定檢疫酒店的75歲外籍男子，涉嫌在酒店檢疫期間，在未獲批准的情況下擅自離開酒店房間，並於走廊位置徘徊，翌日更失蹤，消息指警方昨晚在港島區尋回該男子。



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【19:42】中文大學更新疫苗及病毒檢測指引，公布由本學年第二學期起，拒絕接種疫苗及每兩星期進行自我檢測的學生，將不能進入校園；大學不會為尚未接種疫苗並拒絕進行檢測的學生作出任何特殊安排，包括線上授課，由第二學期起他們只能選修極少數可能提供線上授課的課程。

校方表示，全體學生必須接種兩劑疫苗並提交疫苗／病毒測試結果申報表，如基於醫療原因或其他合理原因無法接種疫苗，必須每兩星期進行一次定期自我檢測；個別書院、研究院宿舍、部門或單位主管將聯絡未有提交網上疫苗／病毒測試結果申報表的學生，以作跟進。此前校方已公布，拒絕接種疫苗及每兩星期進行自我檢測的住宿人士，將不符合留宿資格。

【19:04】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制在北角指明「受限區域」——北角港運城2座（不包括港運城二座地下及L2至L4樓層）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。

發言人表示，由於今日發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，基於海外情況，個案很可能涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

衞生署衞生防護中心表示，個案屬懷疑復陽個案，涉及一名22歲男病人，他自今年4月中旬離開香港後，由塞爾維亞乘搭航班QR818於9月12日返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性，於指定檢疫酒店強制檢疫期間進行的四次檢測，結果亦呈陰性。

他於9月26日完成強制檢疫後返回上述居所接受自我監察，並按規定於指定日子進行強制檢測，27日於觀塘牛頭角道體育館的社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值大於30。病人沒有病徵，曾於6月15日及7月15日於印度接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（Covishield）。根據病人提供的資料，他今年4月曾於印度確診感染2019冠狀病毒病。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。

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▼9月27日 41間學校納入強檢名單▼



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▼9月27日強制檢測公告詳情▼



新冠肺炎｜單日增13宗確診 近一個月最多 包括摩洛哥一家五成員

【18:33】本港今日（28日）新增13宗確診個案，全屬輸入個案，是8月27日錄得17宗確診個案後單日最多確診一日，亦是近月少見的「雙位數」確診。13名患者全被驗出L452R變種病毒，而初步確診個案則少於10宗。

患者包括兩名來自菲律賓外傭，亦有來自摩洛哥的一家五口，包括一名36歲女子、6歲男童、兩名8個月大男嬰確診及家庭傭工。

另外，由於卡塔爾航空的QR818航班有4名乘客確診，政府引用599H章禁止卡塔爾航空營運的客機在9月28日至10月11日期間從多哈着陸香港。

澳門疫情｜爆疫酒店再增3名保安確診 150多名隔離檢疫房客今遷出

【16:27】澳門今日(28日)公佈新增3宗輸入關聯確診病例，累計個案增至70宗，3名新增患者均為男性，同屬金皇冠中國大酒店的保安。其中第68宗病例尼泊爾籍患者，是之前第65例患者的同事，會到其10的工作樓層替更，相信因而被傳染。第69名患者曾在10樓工作，並負責帶領第64例源頭輸入病例旅客進入房間，第70例患者近期曾接觸第65例病人，三人均已接種疫苗，亦沒有病徵及不適。



因應金皇冠中國大酒店累計有5名保安確診，澳門政府今午在記者會上宣佈，將撤離該酒店150多名正在進行隔離檢疫的旅客至其他酒店，該酒店目前正接受閉環管理觀察的全部員工均要改為接受隔離檢疫。

外傭檢疫｜竹篙灣中心增至1000間房 下周一起可預約7日

【16:32】港府早前宣布開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫，惟房間供不應求，「逐日搶」的安排更被批擾民，勞福局煞停預約檢視流程。勞工處今日（28日）宣布，下周一（10月4日）起，重新開放預約系統，並於10月22日起，在檢疫中心提供額外200個單位，即合共1,000個單位供外傭檢疫。至於每日接收最多50名外傭入住的安排，則維持不變。有外傭中介認為，新安排只是將「逐日搶」變「逐星期搶」，又指數量仍遠遠不足以應付需求，預料仍是會瞬間爆滿。

政府延續社交距離措施 周四起放寬D類餐廳宴會人數上限至240人

【16:14】政府今天（28日）公布，將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直到10月13日為止，不過就放寬宴會人數上限，採用D類運作模式的餐飲業務處所，其宴會人數上限由本周四（9月30日起）增至240人。現時D類食肆宴會人數上限是180人，亦即增加了60人。

澳門疫情｜爆疫酒店再增一保安確診 料因在染疫同事同層替更感染

【12:23】澳門今日(28日)再增一宗新冠肺炎輸入關聯確診個案，新增的第68宗病例、尼泊爾籍患者同屬爆疫檢疫酒店「金皇冠中國大酒店」的保安，為之前第65例患者的同事，該酒店累計已有3名保安及一名疫檢旅客確診，新增個案患者會到染疫保安工作的樓層替更，相信因而被傳染，而他已接種兩劑國藥疫苗。



同時，澳門今日凌晨公布完成第二次全民檢測，近70萬人已採樣，暫時逾47萬有檢測結果的人，全部均為陰性。

【08:46】香港賽馬會表示，注意到港府於9月27日晚上發出強制檢測公告，涉及初步確診輸入個案。有關輸入個案於9月8日晚上曾到訪跑馬地馬場下列三個指明地方，包括公眾席廣場B區、大看台1樓外賣飲食櫃位(1A)、公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)。賽馬會提醒於9月8日下午5時至午夜12時曾到訪上述地方人士，應遵從政府規定，於9月29日或之前接受新型冠狀病毒核酸檢測。

強制檢測｜跑馬地馬場、壽司郎等13場所上榜 涉2外遊返港確診者

【01:00】食物及衞生局周一（27日）晚上公布強制檢測公告，2人外遊返港後昨初步確診，由於潛伏期間曾於香港逗留，他們離港前的住所及所到地方，一共有13個指明地方被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣區住宅雋琚和尖沙咀漢口中心C座，以及銅鑼灣利園高盛（亞洲）、尖沙咀Royal Forex Limited、跑馬地馬場、尖沙咀聖安德烈堂等等。



另亦有多間食肆「上榜」，兩患者離港前曾到過中環翡翠拉麵小籠包、K11 Musea 「TIRPSE」、上環壽司郎等，指定日期及時段在場食客及員工，需兩日內接受強制檢測，已經完成疫苗接種人士不獲豁免。

強制檢測學校｜真道書院小學部、圓玄小學等41學校爆流感上榜

【00:35】食物及衞生局昨晚（27日）公布強制檢測公告，41間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括英基學校協會鰂魚涌小學一年級、屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級、調景嶺真道書院小學部(第一校舍)二年級、馬頭圍聖三一中心幼稚園及幼兒園及跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園等。由於病徵與新冠肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，受檢人士須於周三（29日）或之前接受檢測。

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