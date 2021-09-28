麥美娟倡維港中央範圍外可填海　保港會斥破壞海港憂再填海增危險

工聯會立法會議員麥美娟提出私人條例草案，建議修訂《保護海港條例》，冀增加填海造地範圍，興建基礎建設。草案隨即惹來環保團體批評，指修正案違背香港社會利益，破壞海港。

麥美娟今早（28日）在電台節目表示，並非支持填海造地，但形容現時的《保護海港條例》，要求填海要有「凌駕性公眾利益」說法含糊，為公眾帶來困惑。她重申，修正案僅希望釐清有關法律定義，並重提回歸前的「中央海港範圍」概念，讓政府可考慮在維港核心範圍外填海「拆牆鬆綁」。

保護海港協會主席陸恭正則批評，做法會破壞海港，令現時已十分窄的海港進一步收窄，又質疑麥美娟只保護維港核心的說法，「點解中間嗰度就要去保護，旁邊嗰啲就唔使保護？」他強調《保護海港條例》經過多番研究才實施，一直行之有效，不適宜修例。



麥美娟早上在港台節目《千禧年代》表示，「中央海港範圍」在1997年保護海港條例實施前已存在，確保在灣仔到尖沙咀的維港，不可進行填海工程，她強調今次的修正案只是重提有關範圍，保護海港，惟在範圍外的水域，行政長官若認為有公眾需要時，便可以執行有關程序。

她強調修正案並非等同任意填海，形容海港「珍貴」，特別是「中央海港範圍」，因此要「重新講出嚟」，強調要重視海濱。惟她提到，任何海濱工程均要證明「有凌駕性公眾利益」，認為修正案是釐清法律上的定義，減低「公眾利益」一詞對公眾帶來的困惑，令海濱工程可以進行。

麥美娟續說，填海程序是參考《土地收回條例》草擬，而有關工程亦需經過城規會各環評審議，不等於政府不須再做公眾或持份者諮詢，形容仍有「關卡」，但只是「拆牆鬆綁」，將複雜程序減省。

麥美娟建議，訂立「中央海港範圍」，該處「不准進行填海工程的推定」維持不變，但其他範圍容許填海。（工聯會提供）

保港會︰麥美娟無法舉出《保護海港條例》阻海濱工程實例

保護海港協會主席陸恭正則形容，海港是本港最重要的資產，有必要保護，一旦失去了永遠都無法取回。他又提到1997年實施的《保護海港條例》是經過深思熟慮和多番諮詢，殖民地政府事前做了大量調查功夫，形容實施20多年後仍「行之有效」，直言更改條例不適合，亦會破壞海港。

對於麥美娟表示，要重新訂立「中央海港範圍」，陸恭正則反問，「點解中間嗰度就要去保護，旁邊嗰啲就唔使保護？」他強調，殖民地政府已在海中大興土木填海，現時海港已非常窄，令水流十分急速，進一步填海亦會增加危險性。

他又批評，麥美娟聲稱條例阻礙海濱相關工程，卻無法舉出實際例子，又指海港辦事處和海濱事務委員會等，過去一直處理填海和海濱一帶的建築和工程，包含各界專業人士和持份者，質疑麥美娟的說法是指斥有關部門「冇做到功夫」，說法不公道。