天氣持續炎熱　國慶日最高氣溫32度　局部地區有驟雨

本港天氣持續炎熱，根據天文台今（28日）預測，未來數日廣東沿岸地區風勢微弱，部分時間有陽光，高溫觸發的驟雨會影響該區。本港未來一兩日大致天晴及酷熱，周三及周四最高氣溫可達攝氏34度，至國慶日溫度稍為回落，但最高氣溫為32度，局部地區有驟雨，日間部分時間有陽少。



本港天氣持續炎熱，周三及周四氣溫達34度。（資料圖片）

本港正午時分 普遍32度或以上

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日正午時分，本港氣溫普遍上升至32度或以上。



在中午十二時，強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南偏東約1000公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過西北太平洋。

天文台預測，下午大致天晴及酷熱，吹微風，未來一兩日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

天文台預測，下午大致天晴及酷熱，吹微風。（資料圖片)

根據天文台九天天氣預報，未來數日廣東沿岸地區風勢微弱，部分時間有陽光，高溫觸發的驟雨會影響該區。（天文台網頁截圖)

周三、周四最高氣溫達34度

根據天文台九天天氣預報，未來數日廣東沿岸地區風勢微弱，部分時間有陽光，高溫觸發的驟雨會影響該區。周三及周四最高氣溫可達攝氏34度，之後一周持續維持32度，最低氣溫則介乎28、27度。國慶日及週末部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台預料，一股清勁偏東氣流會在下週初至中期影響廣東沿岸，同時，一個廣闊低壓區為南海中南部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋蒲公英會在未來數日橫過西北太平洋，大致移向日本以南海域。