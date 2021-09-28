時昌迷你倉大火死因｜拍擋稱張耀升像折返火場　做同樣的搜索動作

淘大工業村時昌迷你倉大火至兩消防員殉職，死因庭今（28日）續就二人的死作研訊。與死者張耀升一同進入火場的消防隊目尹建偉繼續作供，期間多次哽咽，他稱當日在火場內3度與張失散，第一次尋回張時，曾見張對上的天花板有很大的火熖，見張像被火包圍，之後他雖有把張拉回，但張之後又走回2人原先失散的地方，並做著他之前的搜索動作，他再次建議張離開，張亦回應：「OK。」惟至他第三次發現不見張的身影時，他自覺體力已耗盡，感到驚慌及迷失方向，覺得無法再回頭找張，遂衝出火場，向每一個接觸到他的人說：「唔該你幫我搵番阿sir出嚟…..」



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

消防隊目尹建偉稱他當日3度與張耀升失散，當他第三次發現不見張的蹤影時，自覺已無力再拉他出來，並衝出火場，叫每一個他接觸到的人說：「唔該你幫我搵番阿sir出嚟.....」(劉安琪攝)

天花有非常大的火焰張像被火圍著

消防隊目尹建偉昨日作供時提到，他與張耀升進入火場後，他因整理滑落的鐵筆後，發現張已在離他5米的位置，半蹲在右邊的第三條橫巷，張並不斷大叫：「喂啊/Ray啊！」尹指當時張對上的天花位置有非常大的火焰，更形容張「好似俾啲火包圍住咁」。尹隨即用左手拿著消防喉走到張所在的位置，用右手將張拉回主走廊並說：「阿Sir，條喉係到，我地定啲嚟，出番去先！」惟張意識很清晰地回答：「OK！OK！」

見張回失散位置作同樣動作

兩人遂轉身向出口方向撤退，尹走在前張走在後，惟走了兩三步後，尹感覺到身後沒有人跟隨，他立即向後望，發現張又回到剛才失散的位置，再度做相同的行為動作，蹲在地上左看右看，狀似在找東西，口中不斷大叫：「喂啊/Ray啊！」尹再次回頭將張拉出來，語氣比較重地說：「阿Sir，唔好再X玩啦，出番去啦我地！」張再次說：「OK！OK！」

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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有想過再去找張但覺已未能做到

尹再次轉身向出口方向行，但這次撤離的速度比較快，尹亦感覺自己的狀態轉差：「好辛苦、有啲慌亂。」他行近第二條橫巷時回頭望，發現張不在身後。尹哽咽地表示：「嗰刻我有再諗過番去搵佢，但我考慮到自己未必做到，當時我已經開始好驚，開始迷失方向…因為我唔見左佢，開始覺得亂個人…」

體力耗盡出來即倒下

尹稱他這時留意到有煙火特遣隊的同事在第二條橫巷工作，他即「定番啲」並詢問同事出口的位置。同事指其跟著鼓風機的聲音便可以出去，尹然後行了2至5步便找到鼓風機。尹同意若當時他並非這麼慌亂，他應該會留意到出口在哪。尹隨即衝出出口，向在問口的署理高級消防區長翁錦雄大叫：「張Sir係裏面未出黎，快啲搵人入去幇佢！」尹自言當時「體力都耗盡」，所以一出來便倒了在地上，翁嘗試為其除下裝備，但他碰到鐵筆時因太燙而縮手。其後，有同事扶尹出防煙門休息，尹則每接觸一個人便向他說：「唔該你幇我搵番阿Sir出嚟…」

在救護車上已接獲張的死訊

尹之後在2樓天井位置休息，高級消防隊長楊港猷一定在旁與其交談。當時尹已脫下進入火場的裝備，但仍覺得很熱，心臟跳得很快，右手感覺有些痛。他遂將手放在地上的水中冷腳，惟手一離開水便感覺到痛楚。尹稱他在救護車時已知道張已離世，故消防處在學院為他們安排了心理輔導研討會，於翌日凌晨1時許收到回學院的指示。

尹的5隻手指三級燒傷

尹稱他一直覺得全身都好熱，遂他於凌晨3時到將軍澳醫院急症室救醫，診斷結果為右手5隻手指一級燒傷，每日須到醫院洗傷口，惟情況一直沒有改善。尹於6月24日再到急症室求診，被轉介去威爾斯親王醫院燒傷科，發現是3級燒傷，須連續多天切除手上壞死的死皮。尹指他的右手手指事後沒有了指紋，食指亦變得較尖，並估計是在火場兩次拉走張時造成的，因而受傷的只有5指。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)