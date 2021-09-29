新冠肺炎．最新｜今增5宗輸入　多2名菲傭竹篙灣檢疫中心確診

衞生防護中心今日(29日)公佈5宗輸入個案，全部患者均已接種疫苗，均帶有變種病毒，其中兩人是從菲律賓抵港的外傭，在竹篙灣檢疫中心確診。今日初步確診少於5宗。

另外，由於土耳其航空營運於9月26日由伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083），有一名乘客確診，以及有兩名乘客未能符合法例第599H章指明的條件，土耳其航空營運的客機在今日至10月12日期間禁止從伊斯坦布爾着陸香港。



衞生防護中心昨日（28日）公布新增13宗輸入個案，包括2名8個月大男嬰，另有2名菲傭於竹篙灣檢疫中心確診，本港個案累計12,210宗；昨初步確診約10宗。今晚（29日）到期的社交距離措施大致維持不變，延續有效期14天至10月13日，只修訂採用D類運作模式的餐飲業務處所，明日（30日）起放寬宴會人數，上限由180人增至240人。



政府在瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站，今日起投入服務，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。



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▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼



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▼9月28日強制檢測學校詳情▼



▼9月28日強制檢測公告詳情▼



新冠肺炎｜今增5宗輸入多2名菲傭確診 土航伊斯坦布爾航班禁著陸

【15:19】衞生防護中心今日(29日)公布5宗輸入個案，全部患者均已接種疫苗及帶有變種病毒。其中兩人是從菲律賓抵港的外傭，在竹篙灣檢疫中心確診，而今日初步確診少於5宗。



另外，由於土耳其航空營運於9月26日由伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083），有一名乘客確診，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署禁止土耳其航空營運的客機在今日至10月12日期間從伊斯坦布爾來香港。

何栢良：港府豁免檢疫準則不夠透明 內地商討對接時會有擔心

【13:56】行政長官林鄭月娥早前表示，中央未就通關定下具體條件，需先由兩地專家「對接」及商討細節。政務司司長李家超日前率領官員及傳染病專家到深圳開會，與內地商討疫情防控工作對接。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早在電台節目表示，本港對於不同國家的疫情風險評級不夠科學及未能緊貼疫情變化，豁免檢疫準則亦不夠透明，會令內地與香港商討對接時有擔心。

新冠疫苗│三間醫院今起設接種站 長者：VIP安排

【12:48】政府接連推出不同措施｢谷針｣，包括今日﹙29日﹚起於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站。公務員事務局局長聶德權今早視察瑪麗醫院的疫苗接種站，表示現時長者的接種率低，希望措施可方便他們打針，日後或於更多公立醫院設置接種站。



有今早在瑪麗醫院接種疫苗的長者表示，由於曾患癌症，又有不同病患，一直猶疑應否接種。不過今日覆診時，諮詢醫生後確認可打針，形容新措施：｢簡直係VIP｣。

強制檢測｜4輸入或非本地個案曾到19處 涉銅鑼灣IKEA、金鐘ZARA

【01:04】新冠肺炎疫情未完，衞生防護中心周二（28日）公佈，居元朗23歲及24歲女子早前到訪約旦，返抵香港後初步確診，並帶L452R變種病毒。由於二人曾在潛伏期間於香港逗留，她們離港前曾到訪的10個指明地方，被納入強制檢測公告，除了二人的住所元朗同益大廈及幸福花園20座外，亦包括兆麟體育館、彩虹道體育館、石硤尾公園體育館、荃號大鴻輝(荃灣)中心「牛大人台灣火鍋吃到飽」、元朗大榮華酒樓等。



本港昨日（28日）亦出現懷疑印度返港復陽個案，即酒店檢疫後返回北角港運城的22歲男子；另日前亦有從香港入境澳門的女子確診，也疑屬復陽個案。因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，多9個地方納入強制檢測公告，包括該女子的住所灣仔尚翹峰3座，以及復陽個案的工作地點海濱匯2座18樓摩根大通；二人當中曾有人到過IKEA宜家家居銅鑼灣分店、灣仔郵政局、太古廣場ZARA等，又光顧九龍站ELEMENTS 圓方拉麵Jo。

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強制檢測學校｜28校爆上呼吸道感染 銅鑼灣靈糧堂幼稚園上榜

【00:47】食物及衞生局周二（28日）深夜公布強制檢測公告，有28間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被列入強制檢測公告，已接種疫苗人士可以豁免。須檢測的學校中，有23間為幼稚園或幼兒園，須全校接受檢測，亦有5間小學，指定級別師生需要檢測。受檢師生及職員須於本周四（30日）或之前接受檢測，或最遲本周六（10月2日）交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

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昨日總覽：新冠肺炎．9.28｜增13宗輸入確診個案 北角港運城2座封區檢測

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政府延續社交距離措施 周四起放寬D類餐廳宴會人數上限至240人

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