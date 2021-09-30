教育局「點人頭」　新學年公營小學減15班小一　中學減8班中一

適齡人口下跌，再受移民潮影響，學校面對「縮班殺校」危機。教育局本月中到學校「點人頭」，以核准本學年開辦的班級數目。當局回覆查詢指，相對本年3月批核的2021/22學年總班數，公營小學共減少15班小一；公營中學一共減少8班中一。



教育局本月15日透過電子系統及到校點算實際在學人數，以確定公營學校於2021/22學年核准開辦的班級數目，釐定教職員編制及撥款額。（資料圖片)

教育局本月15日透過電子系統及到校點算實際在學人數，以確定公營學校於2021/22學年核准開辦的班級數目，釐定教職員編制及撥款額。

當局指，經9月「點人頭」後，相對本年3月批核的2021/22學年總班數，公營小學一共減少15班小一；公營中學一共減少8班中一。

當局指，考慮到跨境學生及非華語學生因疫情緣故暫時未能到港上課，只要他們有參與網上學習或其他在家學習模式，也會點算為在學學生。當局在點算時亦考慮了個別學校過往的收生情況。

教育局：受多項因素影響

當局指，一般而言，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇，以及「移入或移出」本港的學童人口等。

教育局指，一直鼓勵仍未推行小班教學的小學作好準備，以便在條件許可下盡快實施小班教學。此外，因應學生人口下降，當局鼓勵一些位於學位過剩地區的學校申請跨區重置。

教育局指，作為官立學校的辦學團體，亦會以身作則，審慎考慮各方面的因素，包括政府政策、人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等，以訂定個別官立學校的長遠發展方案，例如考慮上述因素後停辦長期收生不足的學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校重置到學位需求較殷切的地區或預計未來有較大學位需求的新發展區，以紓緩個別地區學位長期供過於求的情況。