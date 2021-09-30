強制檢測｜再有港航貨機人員抵澳洲後染疫　住所映灣園第3座強檢

全球疫情未止，今日（30日）除了有一名17歲少男抵英後確診外，一名55歲香港航空貨機機組人員，在抵達澳洲後檢測結果呈陽性。政府晚上宣布，由於上述兩宗非本地確診個案曾於香港逗留，故有3個地方被納入強制檢測公告，當中包括荃灣麗城花園和東涌映灣園賞濤軒第3座，分別是抵英後確診的17歲少男住所，以及最新確診的貨機機組人員住所。

另外，由於四間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，故相關學校須強檢。



除了有一名17歲少男染疫外，衞生防護中心晚上表示，一名55歲男子，本身是香港航空貨機機組人員，於9月27日在香港檢測時呈陰性，但翌日經航班HX2017由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵，並曾在港接種兩劑復必泰疫苗。該名機組人員居於東涌映灣園一期賞濤軒第3座。

7日內第二宗港航貨機機組人員染疫

翻查資料，政府在9月24日亦公布一宗個案，患者同樣是貨機機組人員，居於東涌映灣園悅濤軒3期11座。病人於9月20日經航班HX2017由香港前往澳洲，並經航班HX2018於9月22日返抵香港，當時在機場採樣呈陰性，其後返回居所進行醫學監察。不過，當局後來在9月23日接獲澳洲衞生當局通報，指病人9月20日於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性。

涉非本地確診個案曾到訪的地方：



受檢人士須於10月2日或之前檢測。若在9月28日至9月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

（一）任何在9月5日至9月30日期間，曾身處荃灣麗城花園第2期第7座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

（二）任何在9月14日至9月30日期間，曾身處大埔林村坑下莆90號香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

（三）任何在9月7日至9月30日期間，曾身處東涌映灣園1期賞濤軒第3座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

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爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案學校：



任何在9月17日至9月30日期間，曾身處任何下列學校報過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於10月2日或之前接受檢測。如使用衞生防護中心派發的樣本瓶，則須10月4日或之前交回收集瓶。

受檢人士若在9月28日至 9月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

（一）觀塘寶峰大廈2樓天主教聖雲先幼兒學校

（二）九龍城帝庭豪園地下（部份）港青基信幼兒學校（農圃道）

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另外，若在9月17日至9月30日期間，以下學校及級別的就讀學生、面授老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於10月2日或之前接受檢測。

受檢人士若在9月28日至9月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

（一） 東頭邨培民街 20 號福德學校一年級

（二）馬鞍山恆信街 3 號富安花園九龍城浸信會禧年小學一年級