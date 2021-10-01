新冠肺炎．最新｜今增4宗輸入　菲籍男外傭竹篙灣檢疫中心確診

衞生防護中心今日（10月1日）公佈增4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，全部人均已接種疫苗，並無病徵，其中一名32歲男患者是菲律賓抵港外傭，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。另外，今日初步確診個案少於10宗。



本港昨日（9月30日）新增3宗輸入個案，全部均已接種疫苗。政府昨亦正式公布，會按專家建議，12至17歲人士只打一針，就可符「疫苗氣泡」下的要求，進入D類食肆或乘坐遊輪等。



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健康碼｜田北辰：過關前需先裝特別版安心出行 紀錄在港14天行蹤

【12:24】港府官員及專家本周六（26日）在深圳與內地政府開會商討疫情防控，如何達至中港通關為重點，粵港澳「健康碼」對接亦是通關必須，對於用於通關的港版健康碼會包含的功能，坊間眾說紛紜。消息人士稱，香港相信可以協商屬於自己的健康碼模式，不一定要跟隨內地或澳門的形式。

立法會議員田北辰接受《香港01》訪問時則表示，據他了解，明年上半年才有望通關，屆時想到內地的港人需要先安裝「港康碼」，該程式將包括一個有紀錄功能的特別版「安心出行」，市民在香港14天內的行蹤會被備存至政府系統，資料亦可轉到內地

通關｜田北辰：妮歌潔曼免檢疫內地覺得港外防輸入不足 影響通關

【11:57】早前中港兩地官員在深圳商討通關，實政圓桌立法會議員田北辰今早（10月1日）於港台節目引述消息稱，內地不滿香港的外防輸入措施，例如免檢疫清單不透明，「從來政府都無講清楚呢啲清單係點」，亦有部份人從高風險地區到港亦可免檢疫，例如早前影星妮歌潔曼到港免檢疫一事，就產生負面印象。

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昨日總覽：

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強制檢測｜再有港航貨機人員抵澳洲後染疫 住所映灣園第3座強檢

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擬派員到院舍為長者打針 拒接種須家人簽紙 林正財強調非施壓

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