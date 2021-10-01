國慶三日連假無得外遊　市民湧東涌坐昂坪360纜車　長龍長百人

今日（1日）為國慶日，連帶周末不少市民可享三日連假。疫情下郊遊成為熱門活動，其中昂坪更為熱門本地遊景點之選。在中午12時，東涌纜車站外有近百名市民排隊輪候。

有排隊市民表示，早前趁網上限時優惠，以85元低價購入門票。他表示，沒有預料訂票後，今日到場仍會大排長龍，原本以為已購買門票毋須排隊，已等候近30分鐘的他直言，「心情梗係唔係咁好啦又熱」。

昂坪360發言人表示，由於國慶日單日網上預售情況理想，令換票至登車會需要較長時期，加上因應疫情，每組乘客下車後，現場清潔人員會即時為每架車廂進行清潔，候車時間亦因此相應略長，期望乘客體諒並耐心等待。



連續兩年無法外遊 市民改到郊外呼吸新鮮空氣

黃女士今早帶同兩名兒子到東涌乘纜車到昂坪，她說，今日特意趁假期帶小朋友本地遊，笑言兩名兒子平日喜歡乘搭不同交通工具，對今天有機會乘坐纜車，表現得非常雀躍。她打算一家人到昂坪午餐後，短暫逗留參觀。

港人喜愛離境外遊，以往每逢長假期，不少人都會選擇外遊。黃女士說，自己亦不例外，但因今年繼續因疫情無法外遊，故以本地遊頂替。她說，沒有預料昂坪纜車會大排長龍，相信因為假日期間，少本地遊地方可選擇，「大家都出嚟。」她又透露，未來兩日假期同樣打算帶兒子到郊外遊玩，呼吸新鮮空氣。

帶同兩個兒子乘纜車的黃女士指，特意趁假期帶小朋友前來，又笑言仔仔喜歡乘搭不同的交通工具。（余俊亮攝）

事前不知訂票後要再排隊換票 袁生：心情梗係唔係咁好

昂坪360早前於社交媒體公布，推出限時優惠，可用低至85元購買成人標準車廂來回纜車門票。袁先生看準時機，用優惠價購入門票，趁「紅日」與太太一同前來旅遊。天壇大佛維修工程於去年6月開始，袁先生表示，今次已非首次乘搭昂坪纜車，因為大佛正在維修，相信在昂坪「都冇咩嘢睇」，但因為門票減價「見平嚟吓。」

袁先生續說，沒有預料今日會大排長龍，原以為購買門票後，到場毋須排隊，但結果要再排隊換票，已等候近30分鐘的他直言，「心情梗係唔係咁好啦又熱」。第二期電子消費券於今日發放，袁生指，未來兩日假期打算改為行街消費，「見啱就買」。

市民望一小時內可登上纜車

打算與友人到昂坪和大澳的朱小姐指，「因為冇嘢做，見優惠85蚊所以嚟」。雖然適逢假期，但朱小姐表示「冇預過咁多人」，期望45分鐘內能成功登上纜車。雖然第二輪電子消費劵今日發放，她選用八達通登記，原因是沒打算特別花費，「冇特別，都係日常咁用，食嘢同買吓嘢」。

沈先生今日趁假期，一家人到東涌乘坐纜車，他同樣對人流眾多感驚訝，又預計需要排一小時隊才能登上纜車。被問到為何見長龍仍要繼續排隊，他就無奈說，「因為買咗飛，一定要今日用」，加上「小朋友想搭、玩吓」。

昂坪360：網上預售理想 乘容等候換票及登車需較長時間

昂坪360發言人表示，由於國慶日單日網上預售情況理想，令換票至登車需較長時期。因應疫情，昂坪360亦已加強車廂消毒及清潔工作，保障乘客安全，每組乘客下車後，現場清潔人員會即時清潔車廂，候車時間亦因此相應略長，期望乘客體諒並耐心等待。

為有效控制人流，昂坪360鼓勵乘客預先透過網上渠道預訂車票，現場亦設少量門票，供乘客即場購買，惟名額有限，售完即止。