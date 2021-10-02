新冠肺炎．最新｜初確診少於10宗　假期打疫苗人數銳減

本港昨日（1日）新增4宗輸入個案，3人帶有L452R變種病毒，其中一名32歲男患者是菲律賓抵港外傭，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，累計增至12,222宗。初步確診個案少於10宗。
新冠疫苗接種人數持續偏少，昨日國慶日打針人數較前日跌一半，只有15,600人打針，當中接種首劑疫苗更只有5,400人，累計66.8%的12歲及以上居民已打疫苗。
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