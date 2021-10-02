十大傑青｜7人獲獎　江旻憓：感謝世界上最好嘅香港觀眾

國際青年商會香港總會今日（2日）公布第49屆「十大傑出青年選舉」結果，本屆共7人獲獎，當中包括中文大學兼任副教授、有份研發新冠病毒快測的相達生物科技董事長招彥燾，他由立法會前主席曾鈺成提名，是「專業工作」得獎者。



招彥燾感謝父母節衣縮食供他到美國讀書。（夏家朗攝)

招彥燾形容「創業須莫大勇氣」，感謝團隊、投資人，以及父母節衣縮食供他到外國讀書，他決意從美國回港發展，太太亦義無反顧放棄美國工作，帶女兒陪他回港發展，勉勵大家「小埋怨、多感恩，生活會更精彩。」

江旻憓：曾三次令媽媽失望

香港女子劍擊（重劍）運動員江旻憓成為「演藝、康體、文化及藝術」得獎傑青。她說，「從少志願係做乖女」，因人生三次令媽媽失望，包括媽媽想她做芭蕾舞者，但她3歲已不喜歡跳舞，長大後未如媽媽所願找安穩工作，反而決意成全職運動員，但在奧運中落敗。但她說，即使失敗亦會再次努力、不斷進步，並「感謝世界上最好嘅香港觀眾」一直對她的支持，又提醒港人要多做運動。

「演藝、康體、文化及藝術」另一得獎人為香港指揮家廖國敏，他感謝媽媽支持及信任，他形容不時起跌，但會努力學習站起來。

本屆共7人獲獎，當中包括中文大學兼任副教授、有份研發新冠病毒快測的相達生物科技董事長招彥燾。（資料圖片）

中大醫學院助理院長（外務）泌尿外科專科醫生張源津亦是得獎傑青之一。他說，嫲嫲曾向他說，外科醫生要劍膽琴心，包括與病人詳細解釋醫療方案，他自少已想改善癌症手術方法、治療癌症病人，他成功與國際專家制訂「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」的臨床指引，推至香港公營醫院，減低病人復發機會。

徐汶緯：起跑線係邊無所謂

由「逃學威龍」變冰室「白武士」的金記主席徐汶緯（Ray）是「工商業」得獎者，由黃傑龍提名。他憶說人生三大挫折，包括十歲發現自己來自單親家庭，中三輟學做地盤等散工，終日流連街頭，後得親人「點醒」，開始創業，無奈面對失敗，終決心重返校園。他認為，「起跑線係邊無所謂」，最重要是在人生保持正面、積極、不放棄。

林嘉安醫生：青衣屋邨成長父親病後立志行醫

港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安醫生，屬「專業工作」得獎傑青。他說自少在青衣長大，由幼稚園至中學都是就讀屋邨學校，父母忙於工作，雖「童年清貧，但心裡滿足」，直至父親胃潰瘍被送院，他直言「覺得自己好無用」，而瑪麗醫院醫護治好父親亦令他立志成為醫生。他在港大醫學院畢業後加入有「戰地醫院」之稱的屯門醫院工作，累積經驗。

簡松年律師行顧問律師簡汝謙是「演藝、康體、文化及藝術」得獎者。父親出身貧窮家庭，深信知識改變命運，努力讀書下成為律師，並到內地河源市助貧困兒童入學，他形容父親經歷勉勵他積極向上，數年間完成3個學士學位，身為客家人，他亦舉辦活動，盼宣傳及保留客家文化。

今屆「公共及社會服務」及「教育」界無人獲獎

今屆7名傑青只來自3個職業界別，包括一人屬「工商業」、三人屬「演藝、康體、文化及藝術」，另三人屬「專業工作」（均與醫療相關），即得獎者中沒「公共及社會服務」或「教育」界代表。

傑青須在積極貢獻社會，堅持目標及理想，突破自己界限，年齡介乎21至40歲。參選者來自五個職業界別，包括「公共及社會服務」、「工商業」、「教育」、「演藝、康體、文化及藝術」，以及「專業工作」。

食衛局前局長高永文以評審團首席評判評審致辭，形容得獎者會為理想堅持、突破自己，除客觀計分方法外，評審會討論尋共識，「大家（評審）睇法、理念同價值觀唔同」。他強調，「成就好重要，但唔止商業、賺錢嘅能力」，亦會考慮他們有否創新理念，還是堅守舊業創出成就，重申評審重視「整個成功歷程嘅奮斗。」他稱，前屆評審梁振英比他年輕，笑言自己六十幾歲會與傑青有「代溝」，但更能從得獎者身上看到香港的未來。