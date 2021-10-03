新冠肺炎．最新｜昨初確診少於5宗　醫管局擬購默沙東新冠口服藥

本港昨日（2日）新增5宗輸入個案，全部人帶有變種病毒，沒有出現病徵，並已接種兩劑疫苗，包括一名菲律賓抵港外傭。昨日初步確診少於5宗。

《香港01》接獲消息，指醫院管理局計劃向默沙東（即默克藥廠，在美加地區以外則稱為默沙東）購買500個新冠病毒口服藥療程，供病人使用。專家預料或需衞生署轄下的科學委員會開會商討。

另外，勞工及福利局上周公布，周一（4日）上午9時起，將重開竹篙灣檢疫中心的外傭檢疫網上申請。每次開放檢疫預約，將以一星期七天的名額供公眾選擇，每個可供預約日子均設50個名額。



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