新冠肺炎．最新｜昨初確診少於5宗　醫管局擬購默沙東新冠口服藥

撰文：陳淑霞 朱海棋 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 黃詠榆 王潔恩
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本港昨日（2日）新增5宗輸入個案，全部人帶有變種病毒，沒有出現病徵，並已接種兩劑疫苗，包括一名菲律賓抵港外傭。昨日初步確診少於5宗。
《香港01》接獲消息，指醫院管理局計劃向默沙東（即默克藥廠，在美加地區以外則稱為默沙東）購買500個新冠病毒口服藥療程，供病人使用。專家預料或需衞生署轄下的科學委員會開會商討。
另外，勞工及福利局上周公布，周一（4日）上午9時起，將重開竹篙灣檢疫中心的外傭檢疫網上申請。每次開放檢疫預約，將以一星期七天的名額供公眾選擇，每個可供預約日子均設50個名額。

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