新冠肺炎．最新｜3405人打首劑疫苗　創開打以來單日新低

本港今日（3日）沒有新增本地及輸入確診個案，是9月16日後再一次「清零」。衞生防護中心亦收到澳洲衞生當局更新資料，一宗早前通報本港的澳洲確診個案，樣本經覆檢後證實為陰性，該個案一名55歲貨機機組人員，他居於東涌映灣園一期賞濤軒第三座，由於最終不被感染個案，衞生防護中心已安排其密切接觸者離開檢疫中心。初步確診個案則少於5宗。

《香港01》接獲消息，指醫院管理局計劃向默沙東（即默克藥廠，在美加地區以外則稱為默沙東）購買500個新冠病毒口服藥療程，供病人使用。專家預料或需衞生署轄下的科學委員會開會商討。

另外，勞工及福利局明日（4日）上午9時起，將重開竹篙灣檢疫中心的外傭檢疫網上申請。每次開放檢疫預約，將以一星期七天的名額供公眾選擇，每個可供預約日子均設50個名額。



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新冠疫苗｜3400人打首劑疫苗創220日新低 6人打針後不適送院

【21:53】政府公布，今日只有3,405人打首劑疫苗，是2月26日接種開始220日以來單日新低，較昨日少65%，接種率維持66.9%。今日有1,000人打科興疫苗，其餘打復必泰疫苗。另有約9,300人打第二劑疫苗。

昨日共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中兩人已經出院，兩人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

大閘蟹｜消費券帶動買蟹潮 九龍城專門店：顧客話政府請食蟹

【20:15】中秋過後，正是大閘蟹當造的時節。政府第二期電子消費券於上周五（1日）國慶日派發，九龍城侯王道今日（3日）人頭湧湧，大批市民搶購大閘蟹。有市民花逾660元購買10隻大閘蟹，更高呼「用咗消費券，唔使錢食蟹，大家食得開心啲！」有店舖引述年輕顧客說：「政府請我食蟹」。亦有市民今晚準備海鮮大餐，買蟹後再到街市買蝦，消費券則留作購買家電。

▼10.3第二期消費券派發第3日觀塘情況▼



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消費券｜大商家銷情暢旺 小店嘆未受惠：個個都去買奢侈品

【19:07】政府派發第二期消費券，今日（3日）迎來首個周日，適逢「十一黃金周」三天連假最後一日，觀塘apm人流暢旺，蘋果專門店外「大打蛇餅」，排隊近半小時才能入店。相反，一橋之隔的觀塘廣場則相對冷清，有時裝店老闆慨嘆消費券只幫助大商店，未能推動市民光顧小店，「個個都走去買奢侈品。」

通關｜港府研「過關碼」 料推實名制、須申報過去21日行蹤

【17:54】本港持續「清零」，中港兩地早前開會商討恢復通關可行性。隨團的政府專家顧問許樹昌透露，創新及科技局正籌備「過關碼」系統，相信是條件之一，當中包括紀錄市民的核酸檢測結果、接種疫苗紀錄，以及過去3周行蹤及旅遊史等，供過關前往內地的本港居民使用，他又指，內地方面有提及需用實名制登記。



創科局局長薛永恒今(3日)則於公開活動後表示，本港已經個多月沒有本地確診個案，是時候準備與內地重新通關，當局正準備檢視防疫抗疫工作，包括全面檢視「香港健康碼」，盼令粵港澳三地聯防聯控機制做得更好。

▼10.1消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼



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澳門居民打疫苗及持48小時陰性檢測證明 周一起入境珠海豁免隔離

【17:20】澳門山頂醫院醫務主任戴華浩提醒，通關人士明日 （4日，星期一）中午12時起入境珠海，除持有 48小時內核酸檢測陰性證明外，亦需要有新冠疫苗接種史，即至少要接種 1劑疫苗，否則入境珠海仍需隔離14日。

澳門治安警公共關係處處長李德輝稱，預期有較多人前往做檢測，民防行動中心會公布各核檢站輪候人數，呼籲前往檢測人士先留意相關資訊，提前選擇合適的檢測點檢測。

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



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翻版「安心出行」流行多時 資科辦曾發警告：製造及使用或犯法

【16:41】警方昨日（2日）巡查尖沙咀食肆及酒吧，一間懷疑無牌賣酒餐廳，一名女客涉使用虛假「安心出行」被捕。其實自去年11月「安心出行」登場後，曾有人鼓吹罷用，「翻版安心出行」亦一直存在。政府資科辦早於2月曾表明，會將所有懷疑偽冒網站及流動應用程式交警方跟進，並提醒市民，登入或使用來歷不明網站或應用程式會構成網絡安全及私隱外洩風險。

一名女客涉使用虛假安心出行被捕。（警方圖片）

【15:09】澳門當局稱，珠澳聯防聯控澳方工作組接到珠海方面通知，自明日（4日）中午12時起，經珠澳口岸入境(珠海)人員需持48小時內核酸檢測陰性結果證明，且具有新型冠狀病毒疫苗接種史。澳門紅碼區、黃碼區人員及隔離酒店高風險崗位人員、新冠肺炎定點收治醫院工作人員，暫不能入境，現有出境疫情防控措施保持不變。

新冠肺炎｜相隔16日再清零 55歲港航機組人員澳洲覆檢證先陽後陰

【14:15】​衞生防護中心公布沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為12 227宗。此外，中心收到澳洲衞生當局的更新資料，一宗早前通報本港的澳洲確診個案，其樣本經覆檢後證實為陰性。個案為中心於十月一日公布的外地確診個案，涉及一名55歲男病人。他是一名貨機機組人員，居於東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第三座。由於個案不被列感染個案，中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。

新冠肺炎｜默沙東口服療程藥費5500 許樹昌：成本是討論關鍵

【13:48】美國默沙東藥廠周五（1日）公布，其有份研發的新冠病毒口服藥物可有效將確診者入院或死亡風險減半，香港醫管局擬洽購供病人使用。政府專家顧問許樹昌今於無綫電視《講清講楚》示，該口服藥療程共5天，藥費合共700美元，即折合約5500港元，科學委員會將開會討論是否引入，料屆時主要考慮是成本問題。

通關｜許樹昌首提內地開出條件 促本港康復者仍要隔離14天防復陽

【13:39】中港兩地專家及官員日前於深圳開會，商討「防疫對接」及逐步通關事宜，隨團的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今表示，內地對恢復通關持保留態度，並對本港的高危群組檢疫安排、確診者出院條件及豁免檢疫政策等數方面抱有憂慮，期望本港盡量貼近內地準則，包括醫護、檢疫酒店及機場員工等高危群組加密至隔日檢測；確診患者出院後，需在指定處所醫學監測14天，以及收緊機組人員、海員及外交人員的免檢安排。



許樹昌指，倘本港防疫措施跟上內地，加上外防輸入、內防擴散控制「做得好」，持續「清零」，「而且通關不能為內地帶來額外風險」，他有信心恢復通關的機會高，但按澳門經驗，由商討階段至通關最少需時4至5個月，換言之，中港通關可能仍有一段頗長時間。

新冠疫苗｜聶德權：高接種率是通關條件 研流動接種車助長者打針

【13:35】公務員事務局局長聶德權今日出席長者「谷針」活動時重申，推高接種率是通關其中一個條件，港府需要令內地有信心當爆發疫情，如何做好追蹤工作，否則會令內地對港信心大打折扣。他又指本港70歲以上接種率僅3成，未來會重點推廣，包括設增公院注射站及研究推出流動接種車。

餐飲業重創 「橋王」黃傑龍由準備遣散費到急反彈 靠食腦與仁愛

【13:08】新冠肺炎侵襲近兩年，飲食業重災，叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍透露，一度預備遣散費，但「橋王」最終捱得過，全靠率先推出「執枱專員」、自家疫苗保險：「唔洗證明同疫苗相關，我哋都賠100萬比同事，其實係等佢內心安穩，100萬唔係錢多，係我能力上限唔係生命價值，因為生命係無價。」黃傑龍又透露由加入公務員體系、走遍大江南北、到上市公司掌舵人，力求活出已故國學大師饒宗頤贈他的「仁者愛人」格言。

形容菲傭確診比例唔簡單 羅致光：仍說要增加來港數我無話可說

【10:35】政府明日（4日）起重新開放竹篙灣外傭檢疫中心預約系統，每周開一次、每次可約7日內房間，每日接收最多50名外傭名額不變。勞工及福利局局長羅致光今日發表網誌稱，由8月30日至上月24日，606名抵港菲律賓外傭中有26人確診，確診比例4.3%一點都「唔簡單」：「若然仍有人認為當局需要增加每天來港的外傭人數，我都無話可說。」

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新冠肺炎｜政府撥5億支持67項大學研究 陳肇始：不能有一絲鬆懈

【09:51】新冠疫情纏擾香港下，重挫經濟民生。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）在網誌稱，過去21個月，政府一直以實證為本控制疫情在港蔓延，食衞局和醫療衞生研究基金批出三輪撥款合共5.13億元，支持本地大學進行67項針對新冠的醫學研究項目，通過應用新科技，進行基礎以至臨牀及社區層面的研究。當中，28個項目的部分成果已在國際知名科學期刊刊登，相關團隊將於下月23日舉行的衞生醫護研討會公布研究的中期結果。

陳肇始與研究局定期開會。（食衞局網誌）

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昨日總覽：新冠肺炎．10.2｜今增5宗輸入 多一名已打針菲傭抵港即確診

新冠肺炎｜增5宗輸入 菲傭抵港機場檢測確診 全部人帶變種病毒

新冠疫苗｜曾浩輝形容本港接種率「羞家」 長者對疫苗有錯誤理解

01消息｜默沙東藥廠新冠口服藥物證有效 醫管局擬購入500個療程

十大傑青｜憑新冠檢測賺第一桶金 招彥燾感謝父母節衣縮食送留學

消費券｜十一連假撞正消費券 西貢遊人疏落 市民腰斬露營去行街

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▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

