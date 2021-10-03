新冠肺炎｜政府已撥5億支持67項大學研究　陳肇始：不能一絲鬆懈

新冠疫情纏擾香港下，重挫經濟民生。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）在網誌稱，過去21個月，政府一直以實證為本控制疫情在港蔓延，食衞局和醫療衞生研究基金批出三輪撥款合共5.13億元，支持本地大學進行67項針對新冠的醫學研究項目，通過應用新科技，進行基礎以至臨牀及社區層面的研究。當中，28個項目的部分成果已在國際知名科學期刊刊登，相關團隊將於下月23日舉行的衞生醫護研討會公布研究的中期結果。



陳肇始與研究局定期開會。（食衞局網誌）

陳肇始指，相關研究項目涉及重要的研究領域，包括病毒傳播及傳染性、有效檢測、監控、預防策略、研發疫苗和治療方法及為香港在疫情大流行後的復原階段早作準備。她指，結合學術界、醫護專業人員和政府部門努力，這些研究有助政府持續進行的抗疫工作及提升社區對大流行的抗疫能力。

項目團隊將於下月23日研討會公布研究中期結果

在共獲5.13億元資助的研究中，28個項目的部分成果已在國際知名科學期刊刊登，共發表86篇論文。陳肇始透露，項目團隊將於11月23日舉行的2021年衞生醫護研討會公布相關研究的中期結果，研討會以「以實證為本應對2019冠狀病毒病和其他全球醫療挑戰」為主題，並邀請海外知名專家分享他們在新冠肺炎研究和在臨牀實踐中應用研究成果經驗。

陳肇始：變種病毒全球肆虐 絕不能有一絲鬆懈

陳肇始重申，一直以來食衞局十分重視醫療衞生方面的科研工作，在新冠疫情爆發後，科研大大幫助更了解病毒、更快地找出傳播途徑、研發更有效和方便的疫苗，以致為康復者提供更適切的跟進護理等，而在變種病毒在全球肆虐下，絕不能有一絲鬆懈，食衞局會繼續透過委聘海外和本地專家和支持科研工作，在研究上力臻卓越，以提升本港的醫療成效及醫護質素，讓廣大市民得益。