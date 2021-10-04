新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　竹篙灣今早開放供外傭預約檢疫

撰文：勞敏儀 王潔恩 鍾妍 張嘉敏 朱海棋
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本港昨日（3日）零確診，是相隔16日後再次無本地及輸入個案，初步確診個案少過5宗。勞工及福利局今日（4日）上午9時起，將重開竹篙灣檢疫中心的外傭檢疫網上申請，每次開放檢疫預約將以一星期7天的名額供公眾選擇，每個可供預約日子設50個名額。
此外，澳門及珠海宣布放寬已接種新冠疫苗人士的入境限制，今日中午12時起，若持有48小時核酸陰性證明，入境珠海後可豁免隔離14天。

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