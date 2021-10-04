新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　竹篙灣今早開放供外傭預約檢疫

本港昨日（3日）零確診，是相隔16日後再次無本地及輸入個案，初步確診個案少過5宗。勞工及福利局今日（4日）上午9時起，將重開竹篙灣檢疫中心的外傭檢疫網上申請，每次開放檢疫預約將以一星期7天的名額供公眾選擇，每個可供預約日子設50個名額。

此外，澳門及珠海宣布放寬已接種新冠疫苗人士的入境限制，今日中午12時起，若持有48小時核酸陰性證明，入境珠海後可豁免隔離14天。



▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

疫苗抽獎｜凱滙一房單位得獎者揭盅 35歲廚師收樓一刻片段曝光

▼10.3第二期消費券派發第3日觀塘情況▼



+ 10

▼10.1消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼



+ 10

▼10.1消費券第二期派發 旺角電腦中心人流大增▼



+ 6

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



+ 5

【昨日總覽】新冠肺炎．10.3｜相隔半個月再現「零確診」 港府研設「通關碼」

新冠肺炎｜相隔16日再清零 55歲港航機組人員澳洲覆檢證先陽後陰

形容菲傭確診比例唔簡單 羅致光：仍說要增加來港數我無話可說

通關｜許樹昌首提內地開出條件 促本港康復者仍要隔離14天防復陽

通關｜港府研「過關碼」 料推實名制、須申報過去21日行蹤

新冠疫苗｜聶德權：高接種率是通關條件 研流動接種車助長者打針

澳門居民打疫苗及持48小時陰性檢測證明 周一起入境珠海豁免隔離

翻版「安心出行」流行多時 資科辦曾發警告：製造及使用或犯法

新冠疫苗｜3400人打首劑疫苗創220日新低 6人打針後不適送院

新冠肺炎｜默沙東口服療程藥費5500 許樹昌：成本是討論關鍵

新冠肺炎｜政府撥5億支持67項大學研究 陳肇始：不能有一絲鬆懈

消費券｜大商家銷情暢旺 小店嘆未受惠：個個都去買奢侈品

大閘蟹｜消費券帶動買蟹潮 九龍城專門店：顧客話政府請食蟹

餐飲業重創 「橋王」黃傑龍由準備遣散費到急反彈 靠食腦與仁愛

▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

