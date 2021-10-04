新冠肺炎．最新｜澳門今晚9時再進行全民檢測　三個月內第三次

本港昨日（3日）零確診，而今早（4日）9時起，勞工及福利局重開竹篙灣檢疫中心外傭檢疫網上申請，每次開放7天名額供公眾選擇，每個可供預約日子設50個名額。不過，系統一重開即塞車，輪候約6分鐘後「開始預約」選項變灰色，意味不足10分鐘已爆滿，有中介稱，僅成功取得2間房。

澳門方面，澳門及珠海原定今午12時起放寬已接種疫苗人士入境限制，至少打一針兼持有48小時核酸陰性證明，入境珠海後可免隔離14天。不過，澳門政府今午公布新增一宗確診個案，患者是一名46歲男子，居於珠海，於澳門任職裝修工人，需要每日往返兩地。因此，珠澳聯防聯控澳方工作組公布，珠澳口岸新通關安排取消，維持現行防控措施，同時，澳門教青局指由於社區存一定風險，宣布暫停今日復課安排至另行通知。



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【15:00】本港今日（4日）新增4宗新冠肺炎確診個案，全為輸入個案及已至少接種一劑疫苗。4名確診個案中，2人為外傭，分別由印尼及菲律賓抵港，當中確診菲傭帶有L452R變種病毒。此外，本港今日有少於10宗初步確診。

澳門疫情｜居珠海裝修工確診 已接種國藥疫苗 曾租住三間酒店

【12:23】澳門政府公布新增一宗確診個案，患者是一名46歲男子，居於珠海，於澳門任職裝修工人，需要每日往返兩地。他於9月28日及30日的檢測結果為陰性，於今年4月及6月完成接種兩劑國藥滅活疫苗。

【12:00】珠澳聯防聯控澳方工作組公布，因檢測發現1宗陽性個案，經珠澳聯防聯控機制協商一致，原定今天中午12時起珠澳口岸的通關安排取消，維持現行的口岸疫情防控措施。

澳門疫情｜鏡湖醫院發現初陽樣本 入珠海免隔離及復課安排急煞停

【10:20】澳門教育及青年發展局發出緊急消息，表示由於接獲衞生當局緊急通知有一個可疑陽性樣本正等待覆檢，社區存一定風險，故按衛生當局意見，宣布暫停今天復課安排直至另行通知。倘學生已回校而未能自行回家，學校應作出適當照顧，嚴守防疫指引，等待家長接回。

【10:02】珠澳聯防聯控澳方工作組宣布，因澳門昨晚（3日）的核酸檢測中，發現一個可疑陽性樣本，衛生局目前正覆檢以確定是陽性個案抑或是因環境污染樣本所致，料今天稍後便可有化驗結果。因此，經珠澳聯防聯控機制協商後，今午12時起珠澳口岸新的通關安排暫緩執行，待有關個案的最終檢測結果確定後，將會盡快向社會發放最新的通關安排。呼籲原本打算在今午通關人士暫緩前往離境口岸，同時留意政府發放的有關信息。

外傭檢疫｜竹篙灣檢疫中心重啟預約實測 350間房6分鐘內火速搶完

【09:30】竹篙灣檢疫中心今日重新開放外傭檢疫預約系統，提供10月22日至28日可供預約的房間，共350個名額。不過，今日早上實測發現，未到預約時間前網站已開始塞車，數百間房更在開放6分鐘內火速搶完；有外傭中介安排了25名職員一起「搶房」，但僅成功取得2間房預約。

【08:00】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指，鏡湖醫院今日通報一個混合樣本（十混一）初步檢測結果呈陽性反應，衛生局正覆檢樣本，已通知該10名人士，並安排消防救護車逐一把他們送到仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和檢測。

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▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



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