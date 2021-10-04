外傭檢疫｜竹篙灣檢疫中心重啟預約實測　350間房6分鐘內火速搶完

撰文：黃詠榆
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港府早開放竹篙灣檢疫中心供外傭檢疫，今日（4日）重新開放預約系統，顯示由10月22日至28日可供預約的房間，即共350個名額。不過，《香港01》今日早上實測發現，未到預約時間前，網站已開始「塞車」，數百間房更是在開放6分鐘內火速搶完；有外傭中介指，安排了25名職員一起「搶房」，僅成功取得2間房。

▼10月4日預約情況▼

港府早前宣布開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫，惟房間供不應求，「逐日搶」的安排更被批擾民，勞福局煞停預約檢視流程，並於今日重開系統，會顯示由10月22日至28日可供預約的房間，其後每星期一上午9時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間，例如在10月11日可預訂10月29日至11月4日的房間，如此類推。

《香港01》記者實測今早未踏入9時，政府專設預約網站會「倒數」開放時間，至於9時開放後，便隨即塞車，顯示「目前你在排隊中。系統運作正常，請耐心等候」。輪候約6分鐘後，終跳至預約須知頁面，惟「開始預約」的選項已變成灰色，亦即不能再揀選，意味酒店預約在網站甫開放後，不足10分鐘內已爆滿。

香港僱傭代理協會主席張結民稱，公司安排了25名職員一起「搶房」，僅成功取得2間房，直至9時06分，一周350間房的名額已全部爆滿。

政府早前表示，為進一步配合外傭僱主需要，會於10月22日起在檢疫中心，提供額外200個單位，即合共1,000個單位供外傭檢疫。為了逐步有序地安排外傭來港，嚴防輸入個案，檢疫中心每日接收最多50名外傭入住的安排維持不變。政府會在考慮環球及本地疫情後，檢視是否有需要進一步增加指定檢疫設施的數目。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼

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