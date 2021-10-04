施政報告｜調查：8成人指政府應對氣候變化欠缺心　促訂積極政策

香港剛經歷有記錄以來最熱9月，全月平均氣溫、平均最高氣溫、平均最低氣溫、酷熱日數及熱夜數目均創新高。氣候變化逼在眉睫，有環團調查發現，8成受訪者認為政府應對氣候變化決心不足，促請政府把握周三新一份《施政報告》及今年內更新《香港氣候行動藍圖2030+》機會，訂立積極進取的氣候政策，展示解決氣候危機決心。



天文台日前總結9月天氣數據，熱辣辣天氣刷新5項9月紀錄，當中全月酷熱日數（即日最高氣溫達33度或以上）達15日，而全月熱夜數目（即日最低氣溫達28度或以上）達11日。

綠色和平委託樹仁大學新聞與傳播學系數據分析與民調研究中心，在今年7至8月訪問1,011名18歲或以上的市民。在表示聽過政府的氣候政策的受訪者中，8成受訪者認為政府應對氣候變化的決心不足，亦有近5成受訪者認為政府在應對氣候危機上要負上主要責任。

20環保團體日前聯署促港府訂立更進取氣候政策。（資料圖片）

調查亦發現，近6成受訪者表示，擔心食物受到氣候變化威脅；在得悉食物受氣候變化影響後，逾8成受訪者表示願意以行動減碳。

特首林鄭月娥去年在《施政報告》中提出2050達致碳中和目標，惟至今仍未公布達致碳中和的路線圖及時間表。綠色和平促請政府把握時機，在《施政報告》及年底更新的《藍圖》中包括清晰碳中和路線圖及時間表，並訂立取進的減碳政策，包括在2030年前把香港可再生能源發電比例達致至少10%、 推行電子道路收費、淘汰燃油車輛等，在2050年前達至路面零排放，以及不同政府部門施行政策時，亦考慮氣候變化所帶來的極端情況，以全方位應對氣候危機。