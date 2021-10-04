葬身台灣南投火警港生案件仍調查中　消息指台灣已聯絡家屬商後事

台灣南投縣草屯鎮上周五（1日）有出租套房清晨發生火警，一名27歲香港籍男子被發現在火場中身亡。《香港01》記者聯絡台灣政府部門及死者曾就讀的台灣中州科技大學，綜合消息確認死者名叫「李梓灃」。

事隔三日，有消息指，台灣政府當局已聯絡上香港的家屬，商討死者後事安排，但實際須視乎家屬意願及港方安排。《香港01》正向香港入境處了解情況。

而台灣南投縣政府消防局職員透露，案件交由警方接手調查，因案件未完結，現場仍須封鎖。



（台灣南投縣政府消防局網頁圖片）

台灣南投縣草屯鎮一間學生出租套房，10月1日清晨約5時發生火警，有一名27歲香港籍男住戶死亡。《香港01》記者聯絡台灣當地的消防及警方部門，以及死者曾就讀的台灣中州科技大學，綜合消息確認死者名叫「李梓灃」，他在2020年2月初由南投科技大學轉到中州科大，就讀與電競相關的多媒體與遊戲科學系三年級下學期，但因為他今年1月未有按程序回校註冊四年級下學期，故校方紀錄他是退學生。

死者李梓灃曾在中州科大就讀與電競相關的多媒體與遊戲科學系，但因為他今年1月未有按程序回校註冊四年級下學期，故校方紀錄他是退學生。（校網圖片）

據知，起火時除死者外，另有一人被困火場，並在消防抵達前自行逃出，當地由上周五（1日）起封鎖現場調查火災原因。

事隔三日，有消息人士透露，台灣當局已聯絡上死者家屬，商討後事安排，至於何時出發，則視乎家屬意願及港方安排，即死者遺體現仍留在台灣。而台灣南投縣政府消防局職員透露，案件交由警方接手調查，因案件未完結，現場仍須封鎖。