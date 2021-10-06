施政報告｜拓跨境鐵路助發展北部都會區　重推洪水橋前海鐵路走線

《施政報告》今（6日）大篇幅提到規劃「北部都會區」，並提出多項基建工程，包括拓建5條新鐵路項目。

本港與內地跨境交通網絡將進一步打通，港府將重推洪水橋往前海鐵路走線，另將探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，亦會探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統可行性。



▼洪水橋/厦村新發展區▼



特首林鄭月娥任內第五份的施政報告提到發展「北部都會區」，當中會以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動，當中包括5條鐵路項目。

-連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路

-把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸

-探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力

-將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺

-探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展

施政報告提出的「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，包括天水圍、元朗及粉嶺╱上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，施政報告形容，「是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區」。

▼香園圍公路附近▼



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▼皇后山公營房屋項目料容納逾3萬人▼

