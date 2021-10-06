施政報告．直播｜特首：檢視首長級公務員選拔機制　有能者居之

特首林鄭月娥今日（6日）公布本屆任內最後一份《施政報告》，本港土地供應問題迫在眉睫，加上中央高調關注房屋問題，預料房屋政策將會是施政報告重中之中，焦點落在大舉發展新界北，包括發展住宅，增加交通基建，建鐵路連接深圳前海及皇崗，正如林鄭月娥昨日說，報告會聚焦未來，融入國家發展大局，回應市民希望政府能解決房屋和土地問題。《香港01》直播林鄭月娥發表施政報告。



要推動重大改革，「司令部」也是核心，料林鄭月娥會公布改組政府架構方案，包括重組運輸及房屋局與發展局，設立文化、體育及旅遊局，轉移商務及經濟發展局和食物及衞生局部分職能到環境局和民政事務局等，以及會否成立港版「發改委」以專責配合內地發展，都是焦點所在。



與內地通關逼在眉睫，林鄭月娥將會交待如何在數月內能推動香港達到內地「開關」予港人要求。至於派糖期許，她昨日已預告今日「凍結」。



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【11:50】會議展覽業（會展業）是香港作為國際貿易中心的重要一環。為應對疫情的衝擊，政府正透過總額超過10億元的「會議展覽業資助計劃」，為會展業注入動力。政府會進一步延長計劃的有效期至明年底，並會優化計劃細節，為業界提供即時及更到位的支援。長遠而言，政府會繼續擴建會展設施，包括把灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及擴建亞洲國際博覽館，以鞏固和提升香港作為國際會展樞紐的地位。

【11:45】早前中央派團來港向各界宣講《十四五規劃綱要》，重申支持香港進一步推進與內地金融市場互聯互通，發展離岸人民幣業務，強化國際資產管理中心及風險管理中心功能，打造大灣區綠色金融中心，及推動金融服務等向高端高增值方向發展。就此，我們會在以下五方面加緊努力：

1. 支持香港交易及結算所有限公司（港交所）進一步改善上市機制和在徵詢市場意見後，在香港設立特殊目的收購公司的上市制度；

2. 進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施；

3. 通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港，提升國際資產及財富管理中心地位；

4. 支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐；及

5. 推動跨境金融科技，與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網，利便粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目。

【11:40】首長級公務員，包括屬公務員中最核心、最高級別的常任秘書長和部門首長，也是特區施政成效的關鍵。我已要求公務員事務局局長按着「能者居之」的原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置。我會邀請公務員敍用委員會參與有關工作。

【11:37】即使沒有大型區域發展項目，我認為重組政府決策局，以切合施政重點和社會期望也有其必要性。我建議現屆政府在未來數月，諮詢各界和持份者，準備一份詳細的重組方案，供下屆政府考慮執行。總結了施政經驗和立法會及業界提出的意見，初步認為重組可採納以下的方向：

1. 設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心；

2. 分拆運輸及房屋局（運房局），讓這兩大政策範疇可獲得更專注的高層領導，特別是令新設的運輸局可專注處理與民生息息相關的運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜，同時更促進物流業發展，並鞏固及提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位；

3. 研究分拆後的房屋局和負責土地發展和工務的發展局有否理順的空間，以加快房屋用地供應；

4. 擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並凸顯由創科推動本港再工業化的發展；及

5. 重組民政事務局為青年及地區事務局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台。

【11:33】香港近年在創新科技有一定成果，而在「再工業化」策略下，發展以新技術及智能生產為基礎的先進製造業亦大有可為，但土地不足仍將窒礙發展。雖然正在興建的河套地區港深創科園佔地87公頃，規劃的總樓面面積已大概等於三個位於白石角的香港科學園，但與深圳河北岸面積超過300公頃的深圳科創園區比較，則相形見絀。《發展策略》提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地和毗鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田╱落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城，發揮更具規模效益的科技產業羣聚效應。

前海擴區方案以打造具全球競爭力的營商環境為目標，將為香港專業服務帶來大量機遇。《發展策略》建議可藉此契機提升洪水橋╱厦村為新界北現代服務業中心，並在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施，為北部都會區提供大量就業機會。為達致職住平衡，《發展策略》建議制訂明確政策及行政指引，盡量把「無地域限制、帶動就業機會」的政府設施及寫字樓遷往北部都會區。

【11:32】北部都會區的整合和擴容工作，亦會由以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動。《發展策略》中提出的鐵路項目包括：

1. 連接洪水橋╱厦村至深圳前海的港深西部鐵路；

2. 把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；

3. 探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖╱文錦渡及上水北一帶的發展潛力；

4. 將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺；及

5. 探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

【11:24】提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。這個面積達300平方公里的都會區，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，將盡享港深優勢互補、融合發展的紅利，幫助香港更好融入國家發展大局。北部都會區將建設國際創新科技中心，並營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀。而支撐着香港作為國際金融中心的維港都會區亦會擴大至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海。這兩個位處香港南北的都會區將可提供大量土地，完善香港的空間布局，並駕齊驅，互相輝映，推動香港未來發展。

目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約350 000個住宅單位；北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約165 000至186 000個。連同元朗區和北區現有的390 000個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905 000至926 000個，一共可容納約2 500 000人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的116 000個，大幅增加至約650 000個，包括150 000個為創科產業的相關職位。

【11:15】國家主席習近平在2017年7月1日慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮上的講話中指出，作為一項前無古人的開創性事業，「一國兩制」需要在實踐中不斷探索。過去兩年多的經驗就清楚說明，在面對新情況、新問題時，我們唯一依靠是堅守「一國兩制」，落實中央對香港全面管治權，依法施政，不能有半點動搖。面對反中亂港勢力通過選舉進入特區政治體制、通過教育和媒體迷惑及煽動青少年、通過違法暴力行為損害香港穩定及通過勾結外部勢力危害國家安全，中央果斷應對，為香港解除風險，確保「一國兩制」重回正軌。要「一國兩制」行穩致遠，香港特區須不斷完善「一國兩制」制度體系，正本清源，撥亂反正。

自《香港國安法》在去年6月30日頒布實施以來，由我擔任主席的香港特別行政區維護國家安全委員會和相關執行部門，在中央指派的國家安全事務顧問指導和中央駐港國家安全公署配合下，履職盡責，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。但要做到全面保障國家安全，特區政府還有大量要做的工作，包括：

積極推展《基本法》第二十三條的本地立法工作，保安局局長正參考過往的研究和資料、《香港國安法》的執行經驗及法庭相關裁決，根據香港實際情況，制訂有效和務實的方案和條文，並擬備有效的宣傳計劃，不讓反中亂港分子有機可乘，蠱惑人心；

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



+ 25

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼



+ 14

▼2021年《施政報告》皇后山大建公營房屋▼



+ 1

▼2021年《施政報告》洪水橋成新界CBD▼



+ 13

▼2021年《施政報告》發展河套地區▼



+ 5

▼2021年《施政報告》搬遷葵涌貨櫃碼頭▼



+ 10

▼2021年《施政報告》龍鼓灘填海成貨櫃碼頭▼



+ 6

▼2021年《施政報告》民生政策▼



+ 20

▼2021年《施政報告》經濟政策▼



+ 37

▼2020年林鄭月娥公布《施政報告》▼

