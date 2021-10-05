新冠肺炎．最新｜外傭檢疫完返回社區初步確診　國慶周日曾到維園

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日召開會議，評估有關接種疫苗的嚴重異常事件。截至9月30日，衞生署共接獲6 108宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量0.07%），當中包括45宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量0.0005%）。專家委員會已評估該45宗死亡個案，並總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象。



衞生防護中心今日（5日）公佈7宗輸入個案，患者分別由菲律賓、印度、巴基斯坦、肯亞及埃及抵港，其中3人是在檢疫期間確診的抵港菲傭，全部人均已接種疫苗。另外，今日初步確診少於5宗。



本港昨日（4日）新增4宗確診個案，其中兩人是分別由印尼及菲律賓抵港的外傭，另有少於10宗初步確診。



此外，澳門昨新增3宗確診，均為任職裝修工人的內地及越南籍外勞。澳門當局表示，今日該群組再增一宗個案，涉及一名42歲越南籍裝修女工，該群組累計4人中招。四名染疫者中，其中一人需要每日往返澳門及珠海，故珠澳口岸新通關安排取消，維持現行防控措施，澳門昨晚也展開第三次全民檢測。



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新冠疫苗｜5200人接種首劑疫苗較昨日微跌 8人打針後不適送院

【21:55】踏入新冠疫苗接種計劃展開第222日，共有5,200人接種第一劑疫苗，較昨日（4日）少300人打針。至今有近452萬人接種首劑疫苗，12歲或以上適合接種疫苗人口的接種率達67.1%



昨日共有八宗由社區疫苗接種中心或公立醫院新冠疫苗接種站送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

5幼稚園爆上呼吸道感染 98名學童染疫 一人要入院

【21:46】新冠肺炎在港雖已緩和，但多校爆發上呼吸道感染，衞生署衞生防護中心今（5日）正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，涉及5間幼稚園，每間涉及約20名年齡介乎3至5歲的學童出現咳嗽和流鼻水等症狀，全部98人情況穩定，但有一名學童需入院。



有關學校早前已被納入強制檢測公告，以排除新冠肺炎的可能，而現時正接受醫學監察，已停課至少5日。衞生署呼籲市民及院舍員工提高警覺。

（香港01製圖）

青少年減打一劑復必泰疫苗 兒科醫生指近來心肌炎新症比率下降

【21:31】衞生署衞生防護中心轄下的兩個科學委員會在9月15日建議，本港12至17歲人士只需接種一劑復必泰疫苗，以減少心肌炎或心包炎發生的機會，建議獲政府接納。事隔約半個月，有港大兒科醫生指，近來收到相關的新症比率的確有下降，但由於僅推行半個月，仍需觀察更長時間。



另外，有港大教授指出，數據顯示科興疫苗會增加患面癱的風險，而復必泰疫苗雖然亦會提升風險，但數據上不及科興疫苗明顯，他估計是由於滅活疫苗中有很多不同的蛋白，若有人對蛋白有免疫反應，便較易出現面癱。

消息：外傭酒店檢疫21天後返回社區初確診 國慶周日放假到維園

【20:53】據了解，一名在荃灣絲麗酒店完成21日檢疫的外傭，在返回社區後所提交的樣本初步對病毒檢測呈陽性，列初步確診。她在剛過去的國慶假期（1日）及本周日（3日）放假期間，曾到維園。

消息指，該名外傭的病毒量非常低，起初檢測結果不確定，入院後覆檢結果亦是模稜兩可，可能屬於「復陽」，或較早前未確診過的個案。該名外傭曾接種兩劑科興疫苗。

▼10月5日澳門疫情▼



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新冠疫苗｜累計45宗離世前14日內打針報告 6108宗異常事件報告

【19:09】本港新冠疫苗接種計劃至今推行了222日，接種率達67%。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（5日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至9月30日，衞生署共接獲6,108宗異常事件報告，包括有45宗打針後14日內死亡的個案，專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，19宗個案初步與疫苗沒有關聯。

澳門疫情｜保安群組、裝修群組現關連 兩患者曾同乘巴士觸摸扶手

【19:01】澳門接連出現群組染疫，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今日（5日）再增一宗確診，患者為42歲越南籍女裝修工（澳門第75宗個案）。澳門政府今午召開疫情記者會，衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，經調查後發現「裝修群組」，與早前的「保安群組」有關連，兩名患者上月曾同乘巴士，並握著同一扶手柄。另外，澳門在第三次全民核檢中發現一宗復陽個案，檢測結果呈極弱陽性，對社區傳播的風險非常低。

疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐 有個年齡群組又中獎

【18:46】為響應快打疫苗計劃，戲院商會送出5套全年睇戲套票，每套包括365張電影禮券，可在全港任何一間戲院兌換一張2D正價戲票。相關得獎名單今日（5日）出爐，5名得獎者中又有一名A字頭身份證號碼市民，料為七旬以上長者。

【17:36】香港郵政今日宣布，接獲澳門郵政通知，受疫情影響，當地郵政服務於10月5日至7日暫停，在此期間寄往澳門的郵件派遞服務將會有所延誤。

新冠肺炎｜增7宗輸入個案 3人為菲傭 全部已打針無病徵

【15:33】本港今（5日）新增7宗新冠肺炎確診個案，全為輸入個案及已接種疫苗，當中5名患者帶有L452R變種病毒，餘下兩人則有N501Y變種病毒。確診患者中，包括3名菲律賓外傭，抵港後分別入住竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店。此外，本港今日有少於5宗初步確診。

【15:22】澳門新冠病毒感染應變協調中心宣佈，根據行政長官批示，部份娛樂場所將於明日（6日）零時起關閉，包括電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等，惟賭場並不包括在內。

【10:13】澳門政府宣布，因應疫情發展與防控需要，所有受資助與非受資助院舍，即時停止接受親友探訪，直至另行公布。有特別需要的家屬可與所屬的院舍聯絡，視乎情況與可行條件安排視像探訪。

醫管局倡長者打新冠疫苗兩周後 再打流感針 強調兩疫苗互不影響

【09:57】政府早前表示，季節性流感疫苗接種計劃將於明日（6日）展開，合資格人士將分階段接種疫苗。醫院管理局總感染控制主任賴偉文今早（5日）於港台節目表示，無論是新冠疫苗，抑或流感疫苗，市民都應該接種；假如兩者都未接種，建議先打齊兩針新冠疫苗，再隔14日才接種流感疫苗。



賴偉文強調，兩種疫苗不會互相影響效力，但新冠肺炎的病情較嚴重，故建議先行接種。他又稱，由於去年較少流感個案，市民有關抗體較少，擔心一旦爆發，會較多人感染。

【09:27】澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，當地第3次全民核酸檢測，已於昨晚9時開始，截至今早9時，已有144,565人採樣，其中77,317人已有檢測結果，均呈陰性。



澳門政府行政公職局今日向公共部門發出指引，指基於疫情發展，為減少疾病擴散風險，公共行政工作人員暫停上班。於10月5日至7日停工。相關​指引亦強調，免除上班安排是為減少病毒傳播風險，獲免除上班的工作人員，如非緊急或必要情況，必須留在家中避免外出，履行公務員義務。

澳門疫情｜外勞裝修群組增確診 42歲越南籍女工中招 兩日錄四宗

【08:08】澳門新冠病毒感染應變協調中心公佈，今（5）日再新增1例確診病例，為當地累計第75宗確診。新增患者為42歲女性，越南籍僱員，報稱和第72、73宗及74宗個案，一起在澳門金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作。由於被列為上述兩個案的密切接觸者，於今（5）日經核酸檢測，顯示結果為陽性而確診。患者今年8月26日和9月30日分別接種兩劑國藥滅活疫苗。

至於澳門第72及73宗個案，分別是一名居珠海的46歲裝修工人，以及其居於澳門祐漢新邨順利樓的52歲男同事，二人均是受聘的內地員工。連同越南籍女工個案，澳門外勞裝修工群組共三人染疫。

▼10月4日強制檢測公告詳情▼



強制檢測學校｜明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等27校上榜

【00:01】食物及衞生局公布最新強制檢測公告，未有住所或處所因新冠肺炎個案被列入公告，但有27間學校因出現上呼吸道感染個案，被列入強制檢測公告，包括將軍澳東華三院王余家潔小一等3間學校的指定班級，及明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等24間幼稚園/幼兒中心。

▼10.3第二期消費券派發第3日觀塘情況▼



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▼10.4澳門爆外勞確診疫情▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．10.4｜港增4輸入個案外傭佔半 澳門爆外勞感染群組

新冠肺炎｜增4宗輸入個案 兩人為外傭 全部曾接種疫苗

外傭檢疫｜竹篙灣檢疫中心重啟預約實測 350間房6分鐘內火速搶完

外傭檢疫｜竹篙灣重啟預約6分鐘即爆 中介稱有人出價1800代搶房

澳門疫情｜3外勞今日確診 屬內地及越南籍工人 第三度全民檢測

澳門疫情｜一日2宗確診 染疫裝修工為內地外勞 屬今早個案同事

澳門疫情｜居珠海裝修工確診 已接種國藥疫苗 曾租住三間酒店

澳門裝修水電工確診源頭不明 曾到海立方賭場 須第三次全民檢測

澳門疫情｜鏡湖醫院發現初陽樣本 入珠海免隔離及復課安排急煞停

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通關｜何栢良指本港未現復陽傳染 倘跟內地患者留院10日增至三周

新冠疫苗｜長假後打首劑人數谷底反彈六成 接種率終達67%

新冠疫苗｜保障基金批46個案賠519萬 均較上次翻倍

新冠疫苗｜港府認可南非疫苗接種紀錄 周三起生效

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消費券｜推出至今政府共接30宗商戶違規投訴 1宗成立遭取消帳戶

消費券｜石門萬順安粧藥違規投訴成立 商會批未豁免手續費不公平

冬季流感疫苗接種計劃周三展開 衞署：與新冠疫苗隔最少14日接種

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



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▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

