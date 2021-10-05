新冠肺炎．最新｜澳門裝修工群組三人染疫　42歲越南籍女工確診

本港昨日（4日）新增4宗確診個案，其中兩人是分別由印尼及菲律賓抵港的外傭，另有少於10宗初步確診。

此外，澳門昨新增3宗確診，均為任職裝修工人的內地及越南籍外勞。其中一人需要每日往返澳門及珠海，故珠澳口岸新通關安排取消，維持現行防控措施，澳門昨晚也展開第三次全民檢測。



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▼10月4日強制檢測公告詳情▼



【08:08】澳門新冠病毒感染應變協調中心公佈，今（5）日再新增1例確診病例，為當地累計第75宗確診。新增患者為42歲女性，越南籍僱員，報稱和第72及73宗個案，一起在澳門金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作。由於被列為上述兩個案的密切接觸者，於今（5）日經核酸檢測，顯示結果為陽性而確診。患者今年8月26日和9月30日分別接種兩劑國藥滅活疫苗。

至於澳門第72及73宗個案，分別是一名居珠海的46歲裝修工人，以及其居於澳門祐漢新邨順利樓的52歲男同事，二人均是受聘的內地員工。連同越南籍女工個案，澳門外勞裝修工群組共三人染疫。

強制檢測學校｜明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等27校上榜

【00:01】食物及衞生局公布最新強制檢測公告，未有住所或處所因新冠肺炎個案被列入公告，但有27間學校因出現上呼吸道感染個案，被列入強制檢測公告，包括將軍澳東華三院王余家潔小一等3間學校的指定班級，及明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等24間幼稚園/幼兒中心。

▼10.3第二期消費券派發第3日觀塘情況▼



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▼10.4澳門爆外勞確診疫情▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．10.4｜港增4輸入個案外傭佔半 澳門爆外勞感染群組

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澳門疫情｜3外勞今日確診 屬內地及越南籍工人 第三度全民檢測

澳門疫情｜一日2宗確診 染疫裝修工為內地外勞 屬今早個案同事

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▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



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▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

