新冠肺炎．最新｜累計45人離世前14日內曾打針　逾六千宗異常報告

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日召開會議，評估有關接種疫苗的嚴重異常事件。截至9月30日，衞生署共接獲6 108宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量0.07%），當中包括45宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量0.0005%）。專家委員會已評估該45宗死亡個案，並總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象。



衞生防護中心今日（5日）公佈7宗輸入個案，患者分別由菲律賓、印度、巴基斯坦、肯亞及埃及抵港，其中3人是在檢疫期間確診的抵港菲傭，全部人均已接種疫苗。另外，今日初步確診少於5宗。



本港昨日（4日）新增4宗確診個案，其中兩人是分別由印尼及菲律賓抵港的外傭，另有少於10宗初步確診。



此外，澳門昨新增3宗確診，均為任職裝修工人的內地及越南籍外勞。澳門當局表示，今日該群組再增一宗個案，涉及一名42歲越南籍裝修女工，該群組累計4人中招。四名染疫者中，其中一人需要每日往返澳門及珠海，故珠澳口岸新通關安排取消，維持現行防控措施，澳門昨晚也展開第三次全民檢測。



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澳門疫情｜保安群組、裝修群組現關連 兩患者曾同乘巴士觸摸扶手

【19:01】澳門接連出現群組染疫，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今日（5日）再增一宗確診，患者為42歲越南籍女裝修工（澳門第75宗個案）。澳門政府今午召開疫情記者會，衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，經調查後發現「裝修群組」，與早前的「保安群組」有關連，兩名患者上月曾同乘巴士，並握著同一扶手柄。另外，澳門在第三次全民核檢中發現一宗復陽個案，檢測結果呈極弱陽性，對社區傳播的風險非常低。

疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐 有個年齡群組又中獎

【18:46】為響應快打疫苗計劃，戲院商會送出5套全年睇戲套票，每套包括365張電影禮券，可在全港任何一間戲院兌換一張2D正價戲票。相關得獎名單今日（5日）出爐，5名得獎者中又有一名A字頭身份證號碼市民，料為七旬以上長者。

【17:36】香港郵政今日宣布，接獲澳門郵政通知，受疫情影響，當地郵政服務於10月5日至7日暫停，在此期間寄往澳門的郵件派遞服務將會有所延誤。

新冠肺炎｜增7宗輸入個案 3人為菲傭 全部已打針無病徵

【15:33】本港今（5日）新增7宗新冠肺炎確診個案，全為輸入個案及已接種疫苗，當中5名患者帶有L452R變種病毒，餘下兩人則有N501Y變種病毒。確診患者中，包括3名菲律賓外傭，抵港後分別入住竹篙灣檢疫中心及荃灣絲麗酒店。此外，本港今日有少於5宗初步確診。

【15:22】澳門新冠病毒感染應變協調中心宣佈，根據行政長官批示，部份娛樂場所將於明日（6日）零時起關閉，包括電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等，惟賭場並不包括在內。

【10:13】澳門政府宣布，因應疫情發展與防控需要，所有受資助與非受資助院舍，即時停止接受親友探訪，直至另行公布。有特別需要的家屬可與所屬的院舍聯絡，視乎情況與可行條件安排視像探訪。

醫管局倡長者打新冠疫苗兩周後 再打流感針 強調兩疫苗互不影響

【09:57】政府早前表示，季節性流感疫苗接種計劃將於明日（6日）展開，合資格人士將分階段接種疫苗。醫院管理局總感染控制主任賴偉文今早（5日）於港台節目表示，無論是新冠疫苗，抑或流感疫苗，市民都應該接種；假如兩者都未接種，建議先打齊兩針新冠疫苗，再隔14日才接種流感疫苗。



賴偉文強調，兩種疫苗不會互相影響效力，但新冠肺炎的病情較嚴重，故建議先行接種。他又稱，由於去年較少流感個案，市民有關抗體較少，擔心一旦爆發，會較多人感染。

【09:27】澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，當地第3次全民核酸檢測，已於昨晚9時開始，截至今早9時，已有144,565人採樣，其中77,317人已有檢測結果，均呈陰性。



澳門政府行政公職局今日向公共部門發出指引，指基於疫情發展，為減少疾病擴散風險，公共行政工作人員暫停上班。於10月5日至7日停工。相關​指引亦強調，免除上班安排是為減少病毒傳播風險，獲免除上班的工作人員，如非緊急或必要情況，必須留在家中避免外出，履行公務員義務。

澳門疫情｜外勞裝修群組增確診 42歲越南籍女工中招 兩日錄四宗

【08:08】澳門新冠病毒感染應變協調中心公佈，今（5）日再新增1例確診病例，為當地累計第75宗確診。新增患者為42歲女性，越南籍僱員，報稱和第72、73宗及74宗個案，一起在澳門金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作。由於被列為上述兩個案的密切接觸者，於今（5）日經核酸檢測，顯示結果為陽性而確診。患者今年8月26日和9月30日分別接種兩劑國藥滅活疫苗。

至於澳門第72及73宗個案，分別是一名居珠海的46歲裝修工人，以及其居於澳門祐漢新邨順利樓的52歲男同事，二人均是受聘的內地員工。連同越南籍女工個案，澳門外勞裝修工群組共三人染疫。

強制檢測學校｜明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等27校上榜

【00:01】食物及衞生局公布最新強制檢測公告，未有住所或處所因新冠肺炎個案被列入公告，但有27間學校因出現上呼吸道感染個案，被列入強制檢測公告，包括將軍澳東華三院王余家潔小一等3間學校的指定班級，及明我幼稚園奧運校及藍田靈糧幼稚園等24間幼稚園/幼兒中心。

▼10.3第二期消費券派發第3日觀塘情況▼



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▼10.4澳門爆外勞確診疫情▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．10.4｜港增4輸入個案外傭佔半 澳門爆外勞感染群組

新冠肺炎｜增4宗輸入個案 兩人為外傭 全部曾接種疫苗

外傭檢疫｜竹篙灣檢疫中心重啟預約實測 350間房6分鐘內火速搶完

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澳門疫情｜3外勞今日確診 屬內地及越南籍工人 第三度全民檢測

澳門疫情｜一日2宗確診 染疫裝修工為內地外勞 屬今早個案同事

澳門疫情｜居珠海裝修工確診 已接種國藥疫苗 曾租住三間酒店

澳門裝修水電工確診源頭不明 曾到海立方賭場 須第三次全民檢測

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冬季流感疫苗接種計劃周三展開 衞署：與新冠疫苗隔最少14日接種

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼



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▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼

