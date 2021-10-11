抽絲剝繭查新冠肺炎傳播原由　工程師變身病毒散播「死因調查員」

新冠肺炎去年初襲港，疫情至今未完全消退，但一年多以來隨著市民養成勤洗手及戴口罩等衛生習慣，加上政府實施限聚令及適度管制出入境等措施，以及十分重要的加大全民注射疫苗力度，令疫情大大緩和。回想過去一年多，本港屢次爆發本地群組感染，亦出現變種病毒傳播鏈，家居喉管一度成病毒傳播渠道。全城恐慌下，醫護人員及傳染病學家分析成了市民的「救命繩」，工程業界的建議亦成為必不可少的防疫百科。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



源栢樑多次接受媒體訪問關於設施播疫問題。（資料圖片/余俊亮攝）

公屋廁所喉管傳播新冠病毒威脅居民健康

去年中筆者接任工程師學會會長一職，約一年間曾接受至少二、三十次大大小小的電話、面對面或直播訪問談及新冠疫情，頻繁程度是上任前意想不到，面對的挑戰亦不少。當時渠管一度被指成為病毒傳播的途徑，令人人自危，尤其公屋住戶更面對廁所喉管「播毒」威脅，部分住戶因同座有人染疫而要緊急撤離大廈。筆者便從工程師角度、憑傳染病專家的現場分析等嘗試解釋傳播原因，包括擾流效應及煙囪效應的形成，提出應對方法，類似有如在應用工程原理上作事故的死因或因由調查，即「forensic engineering (鑒識工程學)」。

擾流在大廈天台區間形成。(源栢樑提供)

由淺入深向公眾解釋「擾流效應」

舉例說，去年底黃大仙東頭邨貴東樓，大廈低層及高層住戶先後染疫，事後港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後，認為是「擾流效應」所致。不過，「擾流效應」對一般市民來說未必是容易理解的概念，筆者接受傳媒查詢時便嘗試由淺入深作解釋，由於已圍封而無法到現場視察，惟有依賴現場專家分析，再查找當時該區風向、大廈天台設計及能找到的平面圖，和喉管高度等資料，推敲解構出病毒如何由低層主戶的排氣口傳播至天台區域。

筆者分析，因大多數公營房屋的排氣喉管均設計於大廈外牆往上垂直安裝，故病毒在排出天台後，有機會因風吹來向大廈面風天台邊緣時形成擾流，結果令天台天面區間帶來負氣壓，相關負氣流出現的轉變影響到在背風位置的排氣喉所排出的污染物墜落並帶進大廈背風面高層單位內，如帶著病毒時會令住戶染病，因此建議將排氣管加高，減少污染物受擾流影響𣎴能有效消散，甚至建議在同類屋邨將排氣管接駁到天台正中央以徹底改善情況。

不同高度的天台排氣管受擾流影響的示意圖。(源栢樑提供)

舊式屋邨走廊空氣不流通可「播毒」

去年葵盛西邨亦湧現大量確診個案，但傳播原因成疑，筆者便就該邨的座向及設計作研究，更翻查屋邨歷史，留意到此類舊式單位昔日沒有預期住戶會安裝冷氣而每戶面向走廊都設有氣窗，家家戶戶多打開氣窗及門戶方便對流通風，但至生活條件改善及私隱考慮後，單位不再「門窗常開」，走廊便成為較密閉的空間，風向不就便會使空氣不易流通，若其中一個單位住戶染病並出入走廊，其他單位在打開大門時，容易將走廊滯留著若帶有病毒的空氣扯入單位造成傳播。

作出這類所謂工程「死因調查」並不容易，首先當然要靠工程師賦有的好奇心特質，在無法到達現場情況下以僅有資料抽絲剝繭分析，又要與傳媒截稿時間競賽，甚至要高速趕製畫圖解釋或製作電腦模擬圖像讓讀者更易明白，憑藉當中的見識、學識及膽色都缺一不可，但身為工程師著實有責任為市民排解疑難，能讓公眾釋除對未知傳播途徑的疑慮，多花點心力時間亦是值得。工程師這個專業一般多令人聯想起地盤、基建等，但其實他可以是人們衣食住行的「解決師」，原因為何，下文分解。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

