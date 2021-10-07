施政報告｜27歲青年疫下買樓　批政府欠短期措施　置業仍艱難

特首林鄭月娥發表今屆政府任期內最後一份施政報告出爐，土地、房屋問題是重中之重。年輕人上車難哀歌敲響多年，惟樓價飛升的步伐從未止息，去年勉強過關「上車」的關先生表示，抽過兩次居屋落空後，疫情來襲、樓市回軟才重燃置業的動力，但坦言靠自己能力根本無法上車，「薪金完全追唔到樓價膨脹加通脹，同上車距離愈來愈遠」，去年幸得家人協助才能做業主。

他批評施政報告未有提出短期措施為樓市降溫，直言感到很失望，新界北發展和屯門、馬料水填海大計僅屬「遠景」，料再過20年屆臨退休年齡才能看到雛型，促請政府交代短期房屋供應措施，尤其是增加公營房屋、首置盤和「港人港地」的比例，讓年輕人能更易上車。



抽居屋「食白果」 死慳多年儲50萬首期

現年27歲的關先生去年在家人借出首期下，才能購入沙田市中心近40年樓齡的舊樓高層約300平方呎的單位。他透露一直無打算要家人伸出援手，惟與未婚妻在過去5、6年「死慳死抵」，只儲得50多萬首期，「薪金完全追唔到樓價膨脹加通脹，同上車距離愈來愈遠」。他們抽兩次居屋「食白果」後，本已不敢再對置業寄厚望。

關先生續說，去年欲趁疫下樓市回軟，才有轉戰私樓的打算，惟現實卻不如預期，「喺私樓同居屋之間嘅選擇，以我哋嘅負擔能力，可以做到嘅選擇都唔係多」，形容睇樓4個月間深感無助，即採用「林鄭plan」做9成按揭，律師費等費用已不勝負擔，當時已抱放棄置業的最壞打算，惟最終雙方家長出手支援，才能擁有自己的安樂窩。

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼



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他形容與未婚妻二人原本合共月入3萬多元，「本來唔算太辛苦」，惟他今年突然殺出進修機會，除了能一圓夢想，修畢新學位後，日後的收入亦能翻倍，但代價是他要放棄工作，未婚妻需獨力肩負供樓重擔，最多亦只能花費過往積蓄，慨嘆壓力十分沉重，現時二人每月合共只能花費3000元，「我哋真係好慳」，連乘巴士上學也要計算。

▼2021年《施政報告》房屋問題重中之重▼



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關先生今早閱畢施政報告後，感到很失望，批評北部都會區發展、屯門和沙田填海大計均需至少10年，甚至20年才能做到，「她(林鄭)揀最後一年先講，我覺得好唔實際。」他續指，有關發展大計落實時，他已年近50歲，將近退休年齡，根本未能受惠，他又質疑未來幾屆政府會否跟隨今份施政報告的建議，擔心連下一代年輕人也無法受惠。

他認為，現時措施無法為樓市降溫，建議當局要加大覓地建屋的決心，賣地時亦規劃好公私營房屋比例，尤其是加大公營房屋、首置盤和「港人港地」的比例，透過增加供應為樓市降溫。

▼2021年《施政報告》皇后山大建公營房屋▼



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冀首置盤降價

至於當局擬在大坑西邨重建項目建首置盤，他直言，首置盤樓價亦絕非能負擔，去年置業時亦不敢考慮，希望當局在推出首置盤時，增加限制，同時增加有關單位的供應，才能令首置盤樓價稍為下降，讓年輕人有望上車。

他又促請政府，在「林鄭plan」等按揭計劃外，支援上車人士繳付律師費、釐印費等，減輕首置人士的負擔。