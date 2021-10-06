新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　國慶日下午曾到維園須強制檢測

衞生防護中心今日（5日）公佈7宗輸入個案，患者分別由菲律賓、印度、巴基斯坦、肯亞及埃及抵港，其中3人是在檢疫期間確診的抵港菲傭，全部人均已接種疫苗。



昨日初步確診少於5宗，包括一名在指定外傭檢疫酒店完成21日檢疫的印傭。她於9月25日返到僱主位於杏花邨37座的家中，在本周日（3日）再自行進行檢測，結果呈不確定，隨即被送往醫院，本周一（4日）在醫院抽取的樣本呈陽性，對抗體亦呈陽性反應，個案列作初步確診輸入個案。由於她在國慶日（1日）和本周日下午曾到維園，連同住所杏花邨37座，一併納入強制檢測公告。



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印傭檢疫完返僱主家初確診 杏花邨37座及維園納強制檢測

強制檢測｜12學校爆上呼吸道感染 鑽石山靈糧幼稚園上榜

【00:01】本港最近有學校連環爆發上呼吸道感染，由於病徵與新冠肺炎相似，爆疫的幼稚園及小學班級被列入強制檢測公告。政府昨晚（5日）再求11間幼稚園及幼兒學校，以及一個小學小一班級的師生強制檢測，其中鄰舍輔導會東欣幼兒園更位於近日出現確診個案的東涌映灣園內，其他學校則有星河明居鑽石山靈糧幼稚園等。

一名在荃灣絲麗酒店完成21日檢疫的印傭，在返回社區後所提交的樣本初步對病毒檢測呈陽性，列初步確診。她在剛過去的國慶假期（1日）及本周日（3日）放假期間，曾到維園。消息指，該名印傭的病毒量非常低，起初檢測結果不確定，入院後覆檢結果亦是模稜兩可，可能屬於「復陽」，或較早前未確診過的個案。該名外傭曾接種兩劑科興疫苗。

食物及衞生局發出的強制檢測公告，有兩處涉及該名外傭，分別為杏花邨37座及維多利亞公園，曾在指定日子及時間在場人士，須於最遲本周四（7日）前往檢測。

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