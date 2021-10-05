C朗於罕見病童「吉吉」ig送心心和飛吻　港媽：好感動、好有曙光

患有罕見病「脊髓性肌肉萎縮症」的10歲男童吉吉（Marcus）因脊柱側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，上周進行高風險的脊柱手術。
由於吉吉是曼聯球迷，並非常喜歡球星C朗拿度（基斯坦奴朗拿度，Cristiano Ronaldo ），他的媽媽Wenus早前在社交平台發帖指，希望可以聯繫到C朗，不少熱心網民即時留言標籤（Tag）C朗，希望引起他的注意。結果吉吉的手術成功，而C朗3天前也在吉吉的一段影片中留言，送出兩個表情符號，分別是「心心」和「飛吻」！
「吉吉」母親網上求聯繫C朗 網民助Tag
吉吉的媽媽Wenus早前在社交平台instagram發帖，指吉吉因為脊柱側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，急需在9月27日進行脊柱手術，但因手術需全身麻醉，對吉吉來說風險非常高，希望網民集氣祝福吉吉。Wenus又指，吉吉很喜歡C朗，很希望可以聯繫到他，她明白這可能是奢望，但盼能令吉吉知道「人生充滿希望和奇蹟的」。不少熱心網民即時留言標籤（Tag）C朗，希望引起他的注意。
結果「皇天不負有心人」，Wenus上周再發文指吉吉已順行完成手術，而C朗亦親身留言，在早前吉吉拍攝的一段短片下，送出兩個表情符號，分別是「心心」和「飛吻」！
全城集氣｜10歲曼聯小球迷患罕見病 下周做脊柱手術 盼C朗打氣罕見病｜8歲女孩缺磷變O型腿需截骨 新藥價格昂貴一年逾百萬元罕見病｜罕藥納入名冊卻無用 家屬盼集中治療 一個醫生跟到尾01球評︱蘇斯克查與曼聯的賭博 用與不用C朗均如踩鋼線英超｜曼聯失分C朗竟向入球對手送驚喜 普巴一個誇張動作遭嘲諷英超｜曼聯主場兩場不勝 C朗後備亮相 愛華頓反擊奏效扳平