C朗於罕見病童「吉吉」ig送心心和飛吻　港媽：好感動、好有曙光

患有罕見病「脊髓性肌肉萎縮症」的10歲男童吉吉（Marcus）因脊柱側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，上周進行高風險的脊柱手術。



由於吉吉是曼聯球迷，並非常喜歡球星C朗拿度（基斯坦奴朗拿度，Cristiano Ronaldo ），他的媽媽Wenus早前在社交平台發帖指，希望可以聯繫到C朗，不少熱心網民即時留言標籤（Tag）C朗，希望引起他的注意。結果吉吉的手術成功，而C朗3天前也在吉吉的一段影片中留言，送出兩個表情符號，分別是「心心」和「飛吻」！



C朗亦親身留言，在早前吉吉拍攝的一段短片下，送出兩個表情符號，分別是「心心」和「飛吻」。（Instagram截圖）

「吉吉」母親網上求聯繫C朗 網民助Tag

吉吉的媽媽Wenus早前在社交平台instagram發帖，指吉吉因為脊柱側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，急需在9月27日進行脊柱手術，但因手術需全身麻醉，對吉吉來說風險非常高，希望網民集氣祝福吉吉。Wenus又指，吉吉很喜歡C朗，很希望可以聯繫到他，她明白這可能是奢望，但盼能令吉吉知道「人生充滿希望和奇蹟的」。不少熱心網民即時留言標籤（Tag）C朗，希望引起他的注意。

結果「皇天不負有心人」，Wenus上周再發文指吉吉已順行完成手術，而C朗亦親身留言，在早前吉吉拍攝的一段短片下，送出兩個表情符號，分別是「心心」和「飛吻」！