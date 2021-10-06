江若琳與前經理人公司糾紛　林小明：曾安排江試音但無公司感興趣

藝人江若琳（原名：江玲）與前經理人公司寰宇，因合約糾紛而鬧上法庭，案件今(6日)在高等法院聆訊，寰宇主席林小明出庭作供，他指江一直想發展歌唱事業，惟試音後卻沒有唱片公司有興趣，他曾勸江放棄，江卻堅持，公司最後幫她發行唱片，但江要承擔費用。林又稱，公司有為江開拍電影等，並透露江原本不用出席威尼斯影展，但她自己想去，故公司要她自付造型費等支出，又形容江一向「大洗」。林又稱，公司十年來一直勞心勞力捧江，卻鬧上法庭，覺得好心痛。
原告寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。
公司只會為藝人墊支費用
寰宇主席及董事林小明供稱，起初成立原告公司是為了簽下藝人羅家良，羅認為寰宇可幫他進軍內地市場。林又指，公司與藝人會以合作夥伴形式運作，由公司提供資源經營藝人，賺取利潤後雙方分賬，公司只會暫為藝人墊支費用。
+1
指江一向大洗
林續解釋，基於這樣的合作關係，江若琳成為旗下藝人，亦要自行負擔個人的開支，包括服裝費及餐飲費等，公司會從藝人賺利潤扣開支。公司在合約關係中會付出人脈，替江開拍電影，並要支付雜費等，林又說：「付出好大，10年勞心勞力，捧到佢咁，我好心痛添，今日仲要係度打官司。」
他又提到江曾出席的威尼斯影展，林稱江其實並不一定要去，但江卻很想去，故她要自行負擔造型師及化妝師等開支，林又稱「佢從來都咁大洗。」
介紹江到唱片公司但不獲垂青
林續稱，寰宇一向沒有發行音像產品，即使簽下藝人如羅家良，也沒有為他們發行唱片。然而江卻想發展歌唱事業，他便介紹江到多間唱片公司，如Sony、華納等試音，惟對方沒有興趣，林一度勸江放棄，但江堅持要向這方面發展，最後他同意讓江作嘗試，但要江負擔所有與唱片相關的費用。
案件編號：HCA 1225/2014
江若琳與前經理人公司爆合約糾紛 IG發文心路歷程：帶著倔強的心江若琳與前經理人公司寰宇爆合約糾紛 老公蕭唯展陪同下出庭應訊江若琳曬西貢海景豪宅擁私人溫室極奢華 曾窮得戶口僅剩58港元江若琳簽約新公司改名江伊晴：又弱又稔經常遭遇不幸的她已經離去