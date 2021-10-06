江若琳與前經理人公司糾紛　林小明：曾安排江試音但無公司感興趣

藝人江若琳（原名：江玲）與前經理人公司寰宇，因合約糾紛而鬧上法庭，案件今(6日)在高等法院聆訊，寰宇主席林小明出庭作供，他指江一直想發展歌唱事業，惟試音後卻沒有唱片公司有興趣，他曾勸江放棄，江卻堅持，公司最後幫她發行唱片，但江要承擔費用。林又稱，公司有為江開拍電影等，並透露江原本不用出席威尼斯影展，但她自己想去，故公司要她自付造型費等支出，又形容江一向「大洗」。林又稱，公司十年來一直勞心勞力捧江，卻鬧上法庭，覺得好心痛。



原告寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。

公司只會為藝人墊支費用

寰宇主席及董事林小明供稱，起初成立原告公司是為了簽下藝人羅家良，羅認為寰宇可幫他進軍內地市場。林又指，公司與藝人會以合作夥伴形式運作，由公司提供資源經營藝人，賺取利潤後雙方分賬，公司只會暫為藝人墊支費用。

寰宇藝人管理有限公司主席林小明稱，公司多年來努力捧江，惟最終卻鬧上法庭，覺得很心痛。（李慧娜攝）

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指江一向大洗

林續解釋，基於這樣的合作關係，江若琳成為旗下藝人，亦要自行負擔個人的開支，包括服裝費及餐飲費等，公司會從藝人賺利潤扣開支。公司在合約關係中會付出人脈，替江開拍電影，並要支付雜費等，林又說：「付出好大，10年勞心勞力，捧到佢咁，我好心痛添，今日仲要係度打官司。」

他又提到江曾出席的威尼斯影展，林稱江其實並不一定要去，但江卻很想去，故她要自行負擔造型師及化妝師等開支，林又稱「佢從來都咁大洗。」

介紹江到唱片公司但不獲垂青

林續稱，寰宇一向沒有發行音像產品，即使簽下藝人如羅家良，也沒有為他們發行唱片。然而江卻想發展歌唱事業，他便介紹江到多間唱片公司，如Sony、華納等試音，惟對方沒有興趣，林一度勸江放棄，但江堅持要向這方面發展，最後他同意讓江作嘗試，但要江負擔所有與唱片相關的費用。

案件編號：HCA 1225/2014