施政報告｜北部都會區4新鐵路走線曝光　可坐鐵來往打鼓嶺流浮山

最新出爐的《施政報告》提出「北部都會區」發展，將增加兩條全新鐵路項目，共在香港增設10個新車站。當中北環線將在新田設支線，跨境前往皇崗的新鐵路線，沿途將於港深創科園及洲頭建兩個新站；北環線東延線亦設有8個新站，將於羅湖南站接駁現有東鐵線，終站設在粉嶺安樂村，並建無縫行人系統讓乘客步行至粉嶺。

另兩條在西面，其中洪水橋往深圳前海的港深西部鐵路走線亦終於曝光，除了洪水橋站外，亦會在厦村及流浮山設車站，並接駁到深圳。同時尖鼻咀至白泥自動捷運系統擬沿海建6個站，落是地面站，可坐鐵看着日落。



新鐵路建成後，現時被視為山旯旮地方的打鼓嶺和流浮山，將來只需在西鐵錦上路站及新建的洪水橋站轉車，便可穿梭兩地。不過官方報告未有提及四條鐵路的造價。



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北環線增支線往深圳皇崗 設東延線鼓嶺發展區兜大圈

北環線將連接西鐵錦上路站至古洞站，項目去年尾上馬，分兩期推展，預計2034年竣工，現正進行詳細規劃及設計。有關項目仍未動工，《施政報告》即提出於北環線建支線及東延線，由新田轉支線可跨境往深圳新皇崗口岸，古洞站將東延服務至上水以東的坪輋、香園圍和打鼓嶺等新發展區。

《北部都會區發展策略》指，北環線東延線將由古洞開始，先往東北方向往羅湖南站、文錦渡、老鼠嶺，至香園圍後轉往南行，經打鼓嶺、坪輋、皇后山，以粉嶺安樂村工業區為終站，如同一個反C字路線。

東鐵線新增羅湖南站，設於現時東鐵線上水和羅湖站之間，將為東延線與東鐵線唯一轉車站；安樂村亦將建無縫行人系統接駁東鐵線粉嶺站，讓乘客步行轉車。

北環線擬建支線往皇崗及東延線往新界北新市鎮。(《北部都會區發展策略》圖片）

東延線助文錦渡及老鼠嶺變綜合商住區

北環線東延線設8個新站，將服務羅湖/文錦渡綜合發展樞紐，《發展策略》指出，鐵路可帶動在文錦渡管制站及老鼠嶺一帶作綜合商住發展，初步估計沿文錦渡路至管制站 一帶可提供約 39,000至44,000 個住宅單位，老鼠嶺及華山 一帶可分別提供約9,500 至 11,000及6,000至6,500 個住宅單位。

選址安樂村作終點站，料是因《發展策略》中擬把粉嶺安樂村工業區由「工業」地帶改劃為「其他指定用途」註明「商貿及創科」 地帶，提供共享工作間鼓勵初創企業進駐，指會參考「起動九龍東」的經驗，改善公共空間及行人系統。

北環線料於新田建支線往皇崗，洲頭站「翻生」。(《北部都會區發展策略》圖片）

支線往皇崗 洲頭站「翻生」

北環線亦另設支線跨境到皇崗，消息人士指出，支線將由北環線新田站開始，向北面在洲頭及未來落馬洲河套區的港深創科園設站，並跨境前往深圳皇崗「一地兩檢」。

翻查過去資料，九鐵興建東鐵線落馬洲支線時，曾計劃在洲頭設站，方便乘客未來轉乘北環線，但有關車站計劃胎死腹中，在現時北環線建支線，令洲頭站再次浮出水面。

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港深西部鐵路走線圖曝光，將在流浮山設站。(《北部都會區發展策略》圖片）

港深西部鐵路港設3站 流浮山站可轉車自動捷運系統

洪水橋接駁前海的港深西部鐵路，走線料在廈村及流浮山設中途站，並探討在前海實施「一地兩檢」 安排。《發展策略》中指出，港深雙方可共同研究港深西部鐵路的走線及口岸站點位置，並探討融資及營運模式。

港深西部鐵路的走線圖顯示，流浮山站可接駁施政報告中提出興建的尖鼻咀至白泥自動捷運系統，擬沿海建6個站，包括下白泥、上白泥、流浮山及尖鼻咀站等。《北部都會區發展策略》建議，於尖鼻咀至白泥建設約145公頃的海岸保護公園，設約12.5公里的海濱長廊，提供戶外生態康樂空間。

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東鐵線伸延至深圳羅湖「一地兩檢」

除了上述3條鐵路，《施政報告》亦提出東鐵線伸延至深圳羅湖。港府預料會在深圳境內的羅湖站設立「一地兩檢」口岸，未來連同前往皇崗的北環線支線、高鐵、東鐵落馬洲支線及紅磡的城際直通車，本港將有6條跨境鐵路，當中4條會以「一地兩檢」方式過關，附了落馬洲支線外，毋須步行跨過深圳河。