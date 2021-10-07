新冠肺炎．最新｜消息：機場貨運工初確診　本港清零50日後或斷纜

本港自8月18日起再無本地個案，但清零50日後或「斷纜」。消息指，一名於機場工作的貨運工人初步確診，他在定期檢測時驗到陽性，其居住的大圍金獅花園一期金輝閣將納入強檢。同時，衞生防護中心正調查8宗新增輸入個案，當中3人從尼泊爾抵港，4人從巴基斯坦抵港，另有一名菲傭抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診。

特首林鄭月娥昨天（6日）發表任內最後一份《施政報告》時，提到香港眼前頭等大事是穩控疫情，政府消息人士更透露，預計今年底前才會完成通關安排的內部研究，又指日後過關需要使用的「過關碼」會著重追蹤能力。創科局及商經局今午（7日）將舉行記者會講解《施政報告》措施，料將被問及通關及「過關碼」問題。

澳門方面，應變協調中心表示第3次全民核酸檢測基本完成， 679,262有檢測結果人士，全屬陰性。



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【14:15】衞生防護中心公布正調查8宗新增輸入確診個案，至今本港個案累計12 252宗（包括12 251宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案涉6男2女，3人從尼泊爾抵港，4人從巴基斯坦抵港，另有一名菲傭抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診。

另外，由於尼泊爾航空營運於十月五日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409），有三名乘客經抵港檢測而確診2，衞生署宣布禁止尼泊爾航空營運的客機在十月七日至二十日期間從加德滿都着陸香港。

【14:03】消息指，一名於機場工作的貨運工人初步確診，他在定期檢測時驗到陽性。據了解，確診男子居於大圍金獅花園一期金輝閣，該大廈今日將納入強制檢測。

【10:05】澳門應變協調中心表示，第3次全民核酸檢測自周一 (4日)晚上9時開始至今日 (7日)早上9時，已為 681,579人採樣，其中 679,262人有檢測結果，全屬陰性，並指今次全民核酸檢測基本完成。

應變協調再次提醒，現時仍開放 6個核檢站分別為：工人體育場、澳門文化中心、綜藝館、沙梨頭活動中心、望廈體育中心 1樓和奧林匹克體育中心室內體育館，呼籲未完成核檢的市民儘快到此 6個站點接受核酸檢測。全民核酸檢測結果不在健康碼上顯示，不可用於通關。

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